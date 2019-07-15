Педагогов из Ленобласти осудили за оптовое производство наркотиков

Санкт-Петербургский городской суд поставил точку в резонансном уголовном деле, фигурантами которого стали учитель химии и преподавательница физики. Педагогов уличили в изготовлении и продаже амфетамина, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в Выборгском районе Ленинградской области педагоги организовали нарколабораторию. Познаний учителя химии вполне хватило, чтобы синтезировать наркотики.

Учительница физики в ОПГ занималась распространением амфетамина в Петербурге. По данным следствия, первые партии наркотика были получены в мае 2017-го года. Раскрыли деятельность группировки в феврале 2018-го. За это время педагоги продали не менее одного килограмма 200 граммов амфетамина. Также следователи пришли к выводу, что учительница физики один раз продала гашиш.

Сами педагоги не признали себя виновными в производстве и продаже наркотиков. Но суд согласился с доводами следствия. В итоге учитель химии проведет в исправительной колонии строгого режима 17 лет, учительница физики - 16.