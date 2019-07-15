Новости

На дне Ионического моря найдены 2500-летние артефакты 15:12
УАЗ "Буханка" получит новую опцию 15:01
Российская команда по Dota 2 выступит на главном турнире года 14:58
Памфилова готова встретиться с кандидатами в Мосгордуму 14:52
Педагогов из Ленобласти осудили за оптовое производство наркотиков 14:52
Портрет Алана Тьюринга появится на новой купюре в Великобритании 14:51
Южноуралец едва не лишился машины, выплачивая по рублю за штраф 14:40
Матчи Евро-2020 в Петербурге вызвали ажиотаж среди болельщиков 14:38
В Москве две женщины умерли в ванной 14:35
В Томской области умер вице-губернатор по борьбе с коррупцией 14:35
Российские физики в CERN обнаружили новую частицу 14:35
В крымской Мраморной пещере оркестр сыграл хиты рока 14:32
В Башкирии задержали водителя перевернувшегося автобуса с туристами 14:23
Арабы превратили Suzuki Jimny в точную копию "Гелендвагена" 14:12
В Астраханской области на реке Кизань утонул мужчина 14:08
Проектирование автомата нового поколения АК-12 показали на видео 14:08
МАК начал расследование крушения дельталета под Тверью 14:07
Йемен предупреждает о крупной экологической катастрофе в регионе 14:07
Вышел трейлер продолжения "Беверли-Хиллз, 90210" со старым составом 14:05
Три советских истребителя вошли в список самых быстрых боевых самолетов 14:00
В КЧР нашли утонувшего туриста из Калининградской области 13:54
В Кремле заявили о надежде на освобождение Вышинского 13:52
Матвиенко: Конкурс "Лидеры России" создает реальные социальные лифты 13:51
Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав 13:49
Могилев и Владивосток планируют развивать долгосрочное сотрудничество 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 14:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Педагогов из Ленобласти осудили за оптовое производство наркотиков

Текст: Вера Черенева

Санкт-Петербургский городской суд поставил точку в резонансном уголовном деле, фигурантами которого стали учитель химии и преподавательница физики. Педагогов уличили в изготовлении и продаже амфетамина, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В Рязани бывший учитель информатики конспирировал продажу наркотиков

По версии следствия, в Выборгском районе Ленинградской области педагоги организовали нарколабораторию. Познаний учителя химии вполне хватило, чтобы синтезировать наркотики.

Учительница физики в ОПГ занималась распространением амфетамина в Петербурге. По данным следствия, первые партии наркотика были получены в мае 2017-го года. Раскрыли деятельность группировки в феврале 2018-го. За это время педагоги продали не менее одного килограмма 200 граммов амфетамина. Также следователи пришли к выводу, что учительница физики один раз продала гашиш.

Сами педагоги не признали себя виновными в производстве и продаже наркотиков. Но суд согласился с доводами следствия. В итоге учитель химии проведет в исправительной колонии строгого режима 17 лет, учительница физики - 16.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам готовят дополнительный выходной
В Кремле заявили о надежде на освобождение Вышинского
Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
В СК заявили о задержании "вора в законе" Олега Шишканова
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России