Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по выходным

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил комитету по здравоохранению Северной столицы организовать работу городских поликлиник таким образом, чтобы граждане могли проходить диспансеризацию по субботам и воскресеньям, сообщает пресс-служба Смольного.

Необходимость изменения графика работы поликлиник действующий глава города объяснил тем обстоятельством, что многие петербуржцы для прохождения диспансеризации вынуждены отпрашиваться с работы.

В этом году профилактическое обследование должно затронуть 1 миллион 77 тысяч горожан. В комитете по здравоохранению отмечают, что это на 35,7 процента больше, чем в прошлом году.

Сейчас профилактическое обследование в Петербурге прошло уже больше полумиллиона горожан.