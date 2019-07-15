Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.07.2019,  
13:03
Текст:  Антон Валагин

Разработчик рассказал об особенности авианосца "Ламантин"

Фото: Владимир Гальперин/РИА Новости Фото: Владимир Гальперин/РИА Новости
Фото: Владимир Гальперин/РИА Новости

Главной особенностью авианосца "Ламантин" является быстрота его изготовления - в конструкции корабля использованы неоднократно опробованные  технические решения.

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Пуск "убийцы крейсеров" сняли на видео

- Проект является дальнейшим развитием линейки кораблей, созданных в Советском Союзе. Никаких технических рисков, все может быть спроектировано и построено в максимально короткие сроки, - рассказал FlotProm заместитель генерального директора по кораблестроению Невского ПКБ Алексей Юхнин. Он отметил, что в разработке использованы многолетние наработки предприятия в строительстве авианесущих кораблей.

В Невском ПКБ спроектированы все отечественные авианосцы: от первых крейсеров  типа "Москва" и "Киев" до так и не построенного тяжелого атомного "Ульяновска". Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", его индийские и китайские братья также созданы здесь.

Представленный на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге авианосец "Ламантин" имеет следующие характеристики: водоизмещение 80-90 тысяч тонн, скорость 30 узлов, экипаж 2800 человек. Авиагруппа состоит из 60 летательных аппаратов разных классов: истребителей, самолетов ДРЛО, вертолетов и беспилотников.

Алексей Юхнин рассказал и о новом десантном корабле "Кайман", дальнейшем развитии проекта 11711. Он получит увеличенную по сравнению с "Иваном Греном" вертолетную площадку и ангар, в котором оба Ка-52 смогут храниться не последовательно, а параллельно - это ускорит подготовку авиатехники к вылету. Корабль оснащен сквозным десантным трюмом с лацпортом в корме и подвижной аппарелью для выхода техники на верхнюю палубу. "Кайман" сможет перевозить 14 танков или 36 бронетранспортеров.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Подлодку с воздухонезависимой энергоустановкой представили в Петербурге 11.07.2019
В России придумали новый способ поиска подлодок 11.07.2019
ВМФ России
Россия заложит две новые атомные подлодки 11.07.2019
Тральщики "Александрит" получат отечественные безэкипажные катера 11.07.2019
авианосцы
Международный военно-морской салон начал работу в Санкт-Петербурге 10.07.2019
Николай Дроздов оценил имя нового авианосца РФ 10.07.2019