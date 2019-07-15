Разработчик рассказал об особенности авианосца "Ламантин"

Главной особенностью авианосца "Ламантин" является быстрота его изготовления - в конструкции корабля использованы неоднократно опробованные технические решения.

- Проект является дальнейшим развитием линейки кораблей, созданных в Советском Союзе. Никаких технических рисков, все может быть спроектировано и построено в максимально короткие сроки, - рассказал FlotProm заместитель генерального директора по кораблестроению Невского ПКБ Алексей Юхнин. Он отметил, что в разработке использованы многолетние наработки предприятия в строительстве авианесущих кораблей.

В Невском ПКБ спроектированы все отечественные авианосцы: от первых крейсеров типа "Москва" и "Киев" до так и не построенного тяжелого атомного "Ульяновска". Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", его индийские и китайские братья также созданы здесь.

Представленный на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге авианосец "Ламантин" имеет следующие характеристики: водоизмещение 80-90 тысяч тонн, скорость 30 узлов, экипаж 2800 человек. Авиагруппа состоит из 60 летательных аппаратов разных классов: истребителей, самолетов ДРЛО, вертолетов и беспилотников.

Алексей Юхнин рассказал и о новом десантном корабле "Кайман", дальнейшем развитии проекта 11711. Он получит увеличенную по сравнению с "Иваном Греном" вертолетную площадку и ангар, в котором оба Ка-52 смогут храниться не последовательно, а параллельно - это ускорит подготовку авиатехники к вылету. Корабль оснащен сквозным десантным трюмом с лацпортом в корме и подвижной аппарелью для выхода техники на верхнюю палубу. "Кайман" сможет перевозить 14 танков или 36 бронетранспортеров.