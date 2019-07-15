Стало известно, в какие города молодежь ездит на автобусах

Российские студенты все чаще путешествуют на автобусах. Среди пассажиров в возрасте до 21 года самыми востребованными направлениями оказались Москва - Санкт-Петербург и Москва - Ростов-на-Дону и обратно, сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как рассказали "РГ", составители рейтинга, большая часть молодых людей летом разъезжается по многим городам, скорей всего, на каникулы, а потом возвращается снова в столицу. В топ-20 популярных городов для летнего путешествия на автобусах попали также Феодосия, Белгород, Волгоград, Казань, Воронеж, Ереван, Минск, Новосибирск, Таганрог, Уральск, Сочи и Тавда.

Как считает директор по маркетингу Алексей Теплов, автобусы - это один из самых бюджетных видов транспорта для путешествий на большие расстояния. Поэтому его так активно и выбирают молодые люди, готовые передвигаться на автобусах далеко, например, даже в Ереван.

Что касается заграничных путешествий, то студенты Санкт-Петербурга чаще ездят в Хельсинки и Таллин. Эти поездки относительно недолгие и недорогие.

Итак, первые четыре места в рейтинге наиболее популярных маршрутов занимают поездки из Москвы в Петербург и Москвы в Ростов-на-Дону и обратно. Дальше идут Нижний Новгород - Москва, Москва - Феодосия, Москва - Белгород и Симферополь - Москва.