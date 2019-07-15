В Архангельске 16-летних девушек заподозрили в убийстве знакомой

В Архангельске две 16-летние девушки задержаны по подозрению в убийстве своей 17-летней знакомой. Тело потерпевшей нашли у железной дороги в районе улицы Партизанской.

Как сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО, компания из трех девушек выясняла отношения, и двое набросились на одну. Причиной, по их словам, стало заносчивое поведение потерпевшей, которая утверждала, что она "самая красивая".

По данным следствия, одна из подозреваемых дважды ударила жертву стеклянной бутылкой по голове, изрезала осколками лицо, после чего стала душить. Другая задержанная, как полагают следователи, помогала в этом, удерживая потерпевшую и подавая стекла подруге.

- Обе подозреваемые воспитывались в благополучных семьях, на учете никогда не состояли. Одна из них учится в школе, вторая - в техникуме, - пояснила "РГ" старший помощник руководителя регионального следкома Светлана Тарнаева.

На допросах задержанные подробно рассказали, как совершали преступление. Суд заключил их под стражу.