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15.07.2019 12:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти возбудили дело по факту обстрела отдыхающих на озере

Текст: Вера Черенева

В Ленинградской области начато расследование обстоятельств, при которых на озере Круглом из охотничьего ружья обстреляли лодку с отдыхающими. В лодке находились пять человек, из них двое детей. По счастливой случайности никто не пострадал.

Как сообщил Следственный комитет по Ленинградской области, случившееся в ведомстве квалифицировали как покушение на убийство, причем общеопасным способом. Мотивы нападавшего неизвестны, в СК используют формулировку "из хулиганских побуждений".

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Сейчас выясняются все детали случившегося. Картина пока прорисовывается следующая. Лодку обстреляли 13 июля. Нападавший использовал гладкоствольное охотничье ружье. В сторону отдыхающих было произведено не менее двух выстрелов.

Судя по всему, во время выстрелов лодка была повреждена, судно начало качать. В региональном СК предполагают, что именно это спасло людей, находившихся в лодке, нападавший не смог стрелять по движущемуся объекту.

Следователи опросили людей, находившихся в лодке, взяли показания у свидетелей. Сейчас в Ленобласти ведется розыск преступника.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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