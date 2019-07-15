В Петербурге алиментщик заплатил 230 тысяч рублей за водительские права

В Петербурге 30-летний водитель не смог получить новые права в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД, из-за долга по алиментам своему двухлетнему сыну, сообщает официальный сайт управления федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Чтобы заменить старое водительское удостоверение на новое мужчине пришлось сначала рассчитаться с долгами.

- Исполнительное производство было возбуждено в Пушкинском отделении УФССП России по Санкт-Петербургу в отношении мужчины 1989 года рождения, который по решению суда был обязан выплачивать алименты сыну 2017 года рождения, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Однако отец не торопился исполнять это решение. Накопившийся долг составил 229 000 рублей.

Но поскольку в распоряжении должника не было имущества, на которое можно было бы обратить взыскание суда, судебный пристав применил ограничительные меры, то есть вынес постановление о запрете выезда за пределы Российской Федерации и ограничил его в пользовании водительскими правами. Кроме того, пояснили должнику в службе судебных приставов, за неуплату алиментов ему грозит привлечение к административной ответственности. Статья 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей) может обернуться штрафом до 20 тысяч рублей.

Чтобы не влезать в еще большие долги, мужчина быстро нашел требуемую сумму и погасил долг перед сыном.