В Петербурге "Метеор" врезался в Дворцовую набережную

В центре Петербурга прогулочное судно типа "Метеор" влетело в причал на Дворцовой набережной. В результате поврежден нос корабля, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщил "РГ" источник, знакомый с ситуацией.

"Метеор" получил незначительные повреждения при швартовке. О случившемся команда не докладывала в экстренные службы города и не обязана была это делать. После неудачной попытки пришвартоваться, "Метеор" со слегка покореженным носом двинулся дальше по Неве вдоль Дворцовой набережной.

Как удалось выяснить "РГ", по предварительным данным, инцидент произошел с прогулочным теплоходом, рассчитанным на 116 пассажиров, судно было модернизировано в 2017-м году.