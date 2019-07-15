Новости

В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста 18:18
Минибаев выиграл второе "серебро" в прыжках в воду на ЧМ 18:15
В Петербурге появился второй приют для бездомных 17:54
В Сочи задержали перегруженный в два раза прогулочный катер "Марлин" 17:52
Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке 17:51
Москалькова надеется на справедливое решение суда по делу Вышинского 17:49
Грудное вскармливание экономит миру миллиард долларов ежедневно 17:46
Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ 17:44
Александр Беглов потребовал за неделю очистить Петербург от свалок 17:42
Психолог рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду 17:38
На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали 17:30
Сергей Собянин: Каждый район Москвы станет мини-городом 17:20
СМИ: Саудовская Аравия разрешит женщинам пересекать границу без мужчин 17:19
АвтоВАЗ рассказал о преимуществах двигателя Renault над Lada 17:12
В Казани мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом 17:05
В Петербурге появился сервис по борьбе с лжекоммунальщиками 17:04
Самый большой российский автомузей открылся в Москве 17:01
Geely представила обновленный кроссовер Atlas 16:56
Адвокаты бесплатно помогут пострадавшим от наводнения в Иркутской области 16:49
Грузия и Азербайджан обсудили инцидент на границе двух стран 16:48
Гран-при конкурса "Славянский базар в Витебске" присужден Адильхану Макину 16:38
В Петербурге алиментщик заплатил 230 тысяч рублей за водительские права 16:38
"Сбербанк" признали потерпевшим по делу бизнесмена Мазурова 16:35
Открыт новый род динозавров с утиным клювом 16:11
Открылась "горячая линия" для паломников к мощам святых Петра и Февронии 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
15.07.2019 17:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге появился сервис по борьбе с лжекоммунальщиками

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге заработал телефонный сервис, позволяющий гражданам оперативно понять, кто к ним пришел в квартиру: мастер из ресурсоснабжающей организации или псевдоэлектрик, лжегазовик или ненастоящий сотрудник "Водоканала". Новый сервис призван бороться с обманом граждан, когда под видом сотрудников коммунальных служб и ресурсоснабжающих компаний людям втридорога продают разнообразные приборы.

В Купчино откроется центр врачей общей практики

Как сообщает комитет по энергетике и инженерному обеспечению, для создания сервиса объединились крупнейшие ресурсоснабжающие компании и городской мониторинговый центр.

По сути сервис соединил все справочные службы и горячие линии. Теперь гражданин может позвонить по номеру: 004 с мобильного устройства или 576-4-004 со стационарного телефона и поинтересоваться, действительно ли к нему пришел настоящий мастер. Звонящий вначале попадет на оператора "Городского мониторингового центра", эта структура работает круглосуточно без перерывов и выходных дней. Далее гражданина оператор переключает на справочную службу "Водоканала", "Ленэнерго", "Петербурггаза", "Петроэлектросбыта", "Теплосети", "Петнербурггтеплоэнерго" или же ГУП "ТЭК СПБ" в зависимости от тематики обращения. И гражданин получает возможность уточнить, действительно ли данная структура направляла своих мастеров по конкретному адресу.

Беглов поручил модернизировать ливневую канализацию Петербурга

До появления этого сервиса каждая компания-поставщик ресурсов вела свою борьбу с лжекоммунальщиками. Псевдомастера от подпольных фирм делали все, чтобы походить на настоящих мастеров этих организаций: они заводили себе максимально похожие номера телефонов, заказывали униформу на подобии той, что носят в этих организациях. Далее псевдомастера всеми правдами и неправдами пытались попасть в квартиры горожан и втридорога продавали им газовые анализаторы, водосчетчики, электроприборы. Обманутые граждане обращались к поставщикам ресурсов, но те ничего не могли сделать: псевдомастера оставляли договоры об оказании услуг, где мелким шрифтом указывалось настоящее название фирмы. Единственный совет, который могли дать петербуржцам: не пускать подозрительных людей в квартиру.

Особо бдительные граждане перестали пускать к себе и настоящих мастеров, что породило новую проблему, ведь специалисты не могли проверить исправность газового оборудования или состояние проводки. Петербуржцам посоветовали обращаться в справочные службы и бдительные граждане перед тем, как открыть дверь человеку в форме, ищут телефон справочной конкретной организации и уточняют детали. Но далеко не все держат под рукой список всех горячих линий всех ресурсоснабжающих организаций, а поиск занимает время. Именно поэтому в Петербурге и было принято решение создать единый сервис. В комитете по энергетике рассчитывают, что он позволит горожанам без усилий получать нужные им сведения и создаст заслон для лжекоммунальщиков.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД заявили о готовности РФ работать над отменой мер против Грузии
Суд над Вышинским перенесен: обвинение не хочет его выпускать
Россиянам готовят дополнительный выходной
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России