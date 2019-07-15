В Петербурге появился сервис по борьбе с лжекоммунальщиками

В Петербурге заработал телефонный сервис, позволяющий гражданам оперативно понять, кто к ним пришел в квартиру: мастер из ресурсоснабжающей организации или псевдоэлектрик, лжегазовик или ненастоящий сотрудник "Водоканала". Новый сервис призван бороться с обманом граждан, когда под видом сотрудников коммунальных служб и ресурсоснабжающих компаний людям втридорога продают разнообразные приборы.

Как сообщает комитет по энергетике и инженерному обеспечению, для создания сервиса объединились крупнейшие ресурсоснабжающие компании и городской мониторинговый центр.

По сути сервис соединил все справочные службы и горячие линии. Теперь гражданин может позвонить по номеру: 004 с мобильного устройства или 576-4-004 со стационарного телефона и поинтересоваться, действительно ли к нему пришел настоящий мастер. Звонящий вначале попадет на оператора "Городского мониторингового центра", эта структура работает круглосуточно без перерывов и выходных дней. Далее гражданина оператор переключает на справочную службу "Водоканала", "Ленэнерго", "Петербурггаза", "Петроэлектросбыта", "Теплосети", "Петнербурггтеплоэнерго" или же ГУП "ТЭК СПБ" в зависимости от тематики обращения. И гражданин получает возможность уточнить, действительно ли данная структура направляла своих мастеров по конкретному адресу.

До появления этого сервиса каждая компания-поставщик ресурсов вела свою борьбу с лжекоммунальщиками. Псевдомастера от подпольных фирм делали все, чтобы походить на настоящих мастеров этих организаций: они заводили себе максимально похожие номера телефонов, заказывали униформу на подобии той, что носят в этих организациях. Далее псевдомастера всеми правдами и неправдами пытались попасть в квартиры горожан и втридорога продавали им газовые анализаторы, водосчетчики, электроприборы. Обманутые граждане обращались к поставщикам ресурсов, но те ничего не могли сделать: псевдомастера оставляли договоры об оказании услуг, где мелким шрифтом указывалось настоящее название фирмы. Единственный совет, который могли дать петербуржцам: не пускать подозрительных людей в квартиру.

Особо бдительные граждане перестали пускать к себе и настоящих мастеров, что породило новую проблему, ведь специалисты не могли проверить исправность газового оборудования или состояние проводки. Петербуржцам посоветовали обращаться в справочные службы и бдительные граждане перед тем, как открыть дверь человеку в форме, ищут телефон справочной конкретной организации и уточняют детали. Но далеко не все держат под рукой список всех горячих линий всех ресурсоснабжающих организаций, а поиск занимает время. Именно поэтому в Петербурге и было принято решение создать единый сервис. В комитете по энергетике рассчитывают, что он позволит горожанам без усилий получать нужные им сведения и создаст заслон для лжекоммунальщиков.