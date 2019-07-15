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15.07.2019 17:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге появился второй приют для бездомных

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Благотворительная организация "Ночлежка" открыла в Северной столице еще один ночной приют для бездомных людей, сообщает официальный сайт учреждения.

Он расположился около станции метро "Обухово", при выходе на проспект Девятого января. Планируется, что ночной приют, рассчитанный на 40 человек, будет работать круглый год с 20.00 до 8.00 часов.

Фото: iStock
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Одноэтажное модульное здание оборудовано спальными местами, здесь каждый нуждающийся сможет укрыться от холода, переночевать в тепле и безопасности. Причем для того, чтобы найти приют в ночлеге, бездомному не нужно предъявлять какие-либо справки, документы, а тем более платить деньги. Помимо ночевки, каждый посетитель сможет рассчитывать здесь на горячий ужин, а также на бесплатную зарядку своего телефона. У дежурных волонтеров можно будет также получить первичную консультацию, куда бездомному следует обращаться за помощью - медицинской, социальной или юридической.

Ночной приют располагает двумя душевыми, туалетом, а также прачечной с тремя стиральными и сушильными машинками. Планируется, что "Ночлежка" подключит новое здание к канализации и водопроводу до конца 2019 года. Пока же для постояльцев приюта работает только биотуалет.

В ночном приюте вместе с посетителями всегда будут находится двое дежурных: они помогут людям сориентироваться, направят их к специалистам по социальной работе и юристам "Ночлежки".

В открытии приюта приняли участие председатель "Ночлежки" Григорий Свердлин, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, а также представители органов государственной власти Петербурга.

Цена проекта 7,95 миллионов рублей. Эти деньги, которые потребовались на изготовление самого здания, подключение его к инженерным сетям, покупку мебели, были собраны путем добровольных пожертвований. Расходы "Ночлежки" на одного обитателя составят 229 рублей.

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