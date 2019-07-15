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15.07.2019 20:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Правительство Петербурга утвердило проект, подразумевающий продление Шуваловского проспекта до Западного скоростного диаметра (ЗСД). Выезд на магистраль планируется сделать в районе развязки с улицей Планерной.

На заседании городского правительства было озвучено, что сейчас Приморский район с ЗСД связывается через Богатырский проспект, где есть соответствующая развязка. Но транспортный поток здесь настолько интенсивен, что регулярно возникают пробки.

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Чтобы разгрузить этот участок, было принято решение построить еще одну развязку на Планерной и продлить Шуваловский проспект до этой улицы от Камышовой. Длина нового участка составит 2,92 километра.

По данным администрации Петербурга, развязка откроется в 2021 году, на ее строительство в этом году в бюджете города предусмотрено 157,6 миллионов рублей, в следующем - 4 миллиарда 171,4 миллиона.

Планируется, что дорога обеспечит связь "Лахта-центра" с ЗСД, упростит выезд на Парашютную, а также позволит жителям новых кварталов быстрее доезжать до дома. По расчетам Смольного, ежедневно по новому участку дороги будет проезжать 38 тысяч автомобилей.

Кроме того, проект предусматривает строительство моста через реку Глухарку и переустройство перекрестка Шуваловского и Богатырского проспекта.

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