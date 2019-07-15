В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево

Один человек погиб, один получил тяжелые травмы в ДТП на Гражданском проспекте на севере Петербурга. Машину выбросило на тротуар, она пролетела несколько метров и врезалась в дерево.

Как сообщило Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло возле дома № 31 по Гражданскому проспекту.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, из-за чего машина и оказалась на тротуаре. На улице было много прохожих, но все смогли отбежать, в региональном управлении ГИБДД подчеркивают: никто из пешеходов не пострадал.

Фатальным оказался удар иномарки о дерево. Погиб 18-летний пассажир иномарки, еще один пассажир получил травмы.

Сейчас участок дороги и тротуара, где произошло ДТП, оцеплен, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.