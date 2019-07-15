Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное лунное затмение. Луна в момент затмения будет находиться невысоко над горизонтом, всего 5-8 градусов в южной-юго-западной части небосвода, - сообщил "РГ" исследователь атмосферных явлений, член астроклуба СПАГО Дамир Ялышев.

Начнется лунное затмение 16 июля в 23.02, максимальной фазы достигнет 17 июля в 00.31 и закончится в 02.00.

В момент максимальной фазы затмения Луна скроется на 65 процентов.

Наблюдать лунное затмение можно будет как в Петербурге, так и в Ленинградской области, правда, наилучший обзор будет в локациях, где нет уличного освещения и подсветки зданий.