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15.07.2019 20:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава администрации Ленинского района Республики Крым Светлана Иванова написала заявление об отставке, и завтра депутаты районного совета рассмотрят вопрос о расторжении контракта с менеджером. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым
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- Я внимательно изучил материалы, представленные мне Комитетом по противодействию коррупции РК, который входит в состав Совета министров, - написал Аксенов. - Считаю, что у меня есть все основания для выражения недоверия главе администрации. Уверен, что правоохранительные и судебные органы разберутся в этом деле и вынесут справедливое решение.

Ранее некоторые СМИ сообщили о задержании Ивановой якобы по факту получения ею взятки, но эту информацию правоохранительные органы не подтвердили. Сама Иванова заявила, что имела место провокация дачи взятки, но она не удалась.

- Каждый чиновник должен осознавать, что борьба с коррупцией - это постоянная системная работа, которая является важной частью государственной политики. Ни у кого не должно быть иллюзий, что можно избежать наказания, - отметил Аксенов. - За пять лет в Крыму задержаны десятки должностных лиц, перепутавших свой личный карман с государственным. Многие из них получили реальные сроки. В ряде случаев уголовные дела возбуждены по материалам, предоставленным Комитетом по противодействию коррупции РК. Мы будем и дальше ужесточать контроль за деятельностью должностных лиц всех уровней. С другой стороны, будут ужесточаться и требования при подборе кадров на госслужбу.

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47-летняя Светлана Иванова - выпускник Крымского института природоохранного и курортного строительства, по специальности технолог строительных конструкций. Она руководила администрацией Ленинского района с октября 2017 года. До этого она работала на разных административных должностях в структурах Ленинской администрации.

Исполнять обязанности главы администрации Ленинского района будет Екатерина Николаевна Юровских, которая является замглавы администрации. У нее есть достаточный опыт работы на государственной и муниципальной службе. "Надеюсь, она справится с исполнением обязанностей", - резюмировал Аксенов.

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