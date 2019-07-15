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15.07.2019 15:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Астрахань вошла в топ-5 лучших городов страны на День рыбака

Текст: Марина Бровкина (Астрахань)
В пятерку городов, где лучше всего рыбачить и отмечать День рыбака, вошла Астрахань. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат по итогам интернет-опроса.Кроме Астрахани, в пятерку вошли Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Мурманск.

Для Астрахани рыбная ловля - это едва ли не самая главная изюминка туристической отрасли региона. Для того, чтобы порыбачить, в Астраханскую область ежегодно приезжают тысячи туристов.

А по признанию жителей края, День рыбака для них - один из любимейших праздников. В Астрахани его отмечают уже более полувека.

Рыбная отрасль считается одной из основных в регионе, включает в себя свыше 200 предприятий, на которых работает около 6 тысяч человек.

Фото: Максим Коротченко
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Основные торжества прошли на набережной Волги. Начался этот примечательный день с поздравления астраханцев врио губернатора Игорем Бабушкиным. Затем прошел мастер-класс по приготовлению ухи. Его преподали известный в регионе шеф-повар Антон Дегтев и временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Бабушкин. В 40-литровом котле они сварили популярное рыбацкое блюдо, а затем угостили всех желающих.

Уху готовили по фирменному астраханскому рецепту: в основе - судак, сазан и осетрина, для аромата - обжаренные раковые панцири и мясо раков, из овощей - лук, морковь и астраханские помидоры. В конце варки, по традиции, в уху добавили уголек и немного водки.

Врио губернатора Игорь Бабушкин вырос в Рыбинске на Волге. К рыбалке, благодаря отцу, он приобщился с детства и повсеместное увлечение астраханцев и гостей города безгранично разделяет. Глава региона также поделился, что ему всего раз удалось вырваться здесь на рыбалку, но зато удача сразу улыбнулась - он сумел поймать астраханского судака.

Врио губернатора Игорь Бабушкин подчеркнул преемственность традиций рыбацкого края и отметил сегодняшний вклад рыбаков в экономику.

- Ежегодно в Астраханской области добывается 40 тысяч тонн промысловых видов рыб. Предприятиями аквакультуры выращиваются тысячи тонн товарной рыбы. С целью сохранения и восстановления водных биоресурсов каждый год выпускается в реки более 30 миллионов штук осетровой молоди, - сказал врио Игорь Бабушкин.

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