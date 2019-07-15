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15.07.2019 15:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Хоккейные клубы "Ростов" и "ШоуГан" выступят в ВХЛ

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ХК "Ростов" Фото: Пресс-служба ХК "Ростов"
Фото: Пресс-служба ХК "Ростов"

Хоккейный клуб "Ростов" будет выступать в сезона 2019/2020 годов на турнире ВХЛ "Кубок Шелкового пути". Вместе с ним на лед выйдет другой новичок престижного турнира - ХК "ШоуГан" из Пекина. Об этом сообщает пресс-служба Высшей хоккейной лиги.

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"В связи с включением вышеуказанных клубов в "ВХЛ - Кубок Шелкового пути" в соревнованиях сезона 2019/2020 примут участие 34 клуба, поделенные на две конференции и четыре дивизиона", - говорится в официальном сообщении.

Календарь игр пока не составлен.

Отметим, что команда из Ростова-на-Дону была образована в 2013 году, а уже в 2015 году стала чемпионом РХЛ, а затем стала выступать в первенстве ВХЛ. За это время клуб дважды в 2017 и 2019 годах становился чемпионом. Однако, эксперты высказывают предположение, что игры на Кубок Шелкового пути донские хоккеисты будут проводить на иногородней площадке. Причина - малая вместимость Ice-arena, которая рассчитана на 400 мест.

Команда "ШоуГан" образована в 2019 году и является фарм-клубом команды КХЛ "Куньлунь Ред Стар".

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