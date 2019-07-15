Крымскому музею передали 15 тысяч артефактов Золотой Орды

Музею истории и археологии в Старом Крыму переданы около 15 тысяч средневековых артефактов золотоордынского периода, найденных во время археологических раскопок на полуострове в течение последних десятилетий. Об этом сообщил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Все новые экспонаты - предметы архитектуры, культа и быта - найдены Старокрымской золотоордынской экспедицией под руководством ведущего научного сотрудника Государственного Эрмитажа, доктора исторических наук Марка Крамаровского, который ведет археологические исследования административного центра крымского Юрта Золотой Орды (Солхата) с 1978 года.

- Марк Григорьевич Крамаровский в самом прямом смысле слова живет средневековым Солхатом, - рассказал Руслан Бальбек. - Он уже более 40 лет руководит экспедицией, которая проводится совместно с кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета и искренне переживает за сохранность и будущее найденных предметов. Очень важно, что все эти артефакты останутся на полуострове, где они были в обиходе сотни лет назад. Наш крымскотатарский музей создает уникальную экспозицию - уверен, это станет точкой притяжения для туристов.

Многие переданные музею предметы уникальны, потому что существуют в единственном экземпляре. Это фрагменты архитектурного декора медресе Индже бек хатун, построенного в 1333 году, могильные камни с надписями, керамические водопроводные трубы, гончарные изделия, в том числе кувшины, покрытые глазурью снаружи и внутри. Кроме этого - несколько расписных каменных плит погребальных камер, возраст которых более 5000 лет.

Справка "РГ"

Музей истории и археологии в городе Старый Крым открылся в ноябре 2018 года как филиал республиканского "Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия". Эта идея витала в воздухе более 20 лет, но претворить ее в жизнь удалось лишь после возвращения Крыма в состав РФ.

Муфтият передал под музей в безвозмездное пользование здание с прилегающей территорией. Министерство культуры РК выделило штатные единицы, после чего всего за полгода здание отремонтировали, установив необходимое оборудование и оргтехнику. Вскоре должен решиться вопрос об открытии лапидария и перепланировке некоторых помещений под выставочные залы.