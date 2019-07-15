На границе Крыма задержали двух объявленных в розыск граждан Украины

На контрольно-пропускном пункте Армянск на границе Крыма и Украины российские пограничники задержали двух граждан соседнего государства, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

28-летний гражданин Украины находился в розыске на территории Республики Молдова. Проверка по базам данных показала, что мужчина был осужден за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения (часть 1 статьи 264-1 УК Молдовы) и до приговора суда находился под подпиской о невыезде. Второй, 34-летний украинец, также задержанный в Армянске, подозревается в убийстве.

- Оба задержанных переданы в правоохранительные органы для последующей их отправки инициаторам розыска, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кстати

За первое полугодие 2019 года крымские пограничники в пунктах пропуска через госграницу выявили 30 граждан, объявленных в федеральный, межгосударственный и международный розыск.