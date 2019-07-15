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15.07.2019 15:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Россельхознадзор: На юге России скрыли вспышки болезней животных

Текст: Ирина Белова
Россельхознадзор обеспокоен неэффективной работой органов управления ветеринарии на Кубани, а также в Волгоградской области и Ставропольском крае, в частности, департамента ветеринарии Краснодарского края.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

"Их деятельность может негативно сказываться на развитии отрасли, усложняет экспортные поставки и создает риски для регионов, имеющих торговые связи с ними", - говорится в информации, которая сегодня появилась на официальном сайте Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: iStock
В Россельхознадзоре заявили о бесконтрольном использовании пестицидов

По данным ведомства, ветеринарные службы этих регионов в должной мере не контролируют производителей животноводческой продукции, в том числе крупных экспортеров, а также допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных и попустительство в работе по их профилактике.

Так, в 2018-2019 годах на Кубани были выявлены многочисленные нарушения, повлекшие угрозу эпизоотического благополучия региона и представляющие риски для здоровья населения.

"Речь идет о ситуации вокруг вспышки африканской чумы свиней в свинокомплексе "Развильненский", откуда заболевшие животные поступали на бойню в станицу Новокорсунскую Тимашевского района Краснодарского края. Это могло вызвать широкое распространение болезни в регионе. Только в этом свинокомплексе уничтожено 11 тысяч свиней", - уточняет Россельхознадзор.

В настоящее время в Краснодарском крае, по данным ведомства, зафиксировано 53 очага лейкоза в 20 районах и 35 очагов  бруцеллеза в семи районах. Несмотря на это, ветеринарная служба субъекта допускает бесконтрольное перемещение вакцинированных против бруцеллеза животных.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РК
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По данным информационной системы "Сирано", в готовой молочной продукции крупнейших производителей Краснодарского края, "например "Кореновский молочно-консервный комбинат" и "Молпромкубань", неоднократно выявлялись остатки антибиотиков: линкомицина и  тилозина в сметане; сульфаметазина в молоке, тетрациклина, метронидазола и бензилпенициллина в сливках".

А вот управлением ветеринарии Ставропольского края карантин на сегодня установлен только в одном из проверенных Россельхознадзором хозяйств. Остальные фермы работают без ограничений, несмотря на обнаруженные опасные заболевания.

Поэтому, с учетом масштабных торговых связей региона, особенно в приграничных зонах, "вероятность риска заноса возбудителя ящура из стран Закавказья и Юго-Восточной Азии остается высокой".

Экономика АПК Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Правительство Минсельхоз Россельхознадзор ЮФО Краснодарский край ЮФО Волгоградская область СКФО Ставропольский край
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