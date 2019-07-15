На Кубани спасли жизнь 79-летнему мужчине после остановки сердца

Специалисты скорой помощи города Геленджика спасли жизнь пенсионера после полной остановки сердца. Об этом сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Краснодарского края.

79-летний пациент пожаловался на высокое давление и боли в сердце. Медики диагностировали у него острый инфаркт миокарда, произошла фибрилляция желудочков и остановка сердца.

После расширенной сердечно-легочной реанимации мужчину удалось спасти. Его отправили в стационар, где была проведена коронарная ангиография для уточнения локализации пораженного сосуда и восстановлена проходимость огибающей артерии сердца.

Сейчас мужчина хорошо чувствует себя и идет на поправку.

"Мы призываем всех обратить внимание на этот случай, поскольку сердечно-сосудистые заболевания стремительно молодеют, - отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. - У всех жителей края в любом возрасте есть хорошая возможность раз в год пройти профилактическое обследование организма. Если врачи обнаружат риски, вам будет назначено лечение, которое поможет избежать тяжелых последствий. Пройдите диспансеризацию или профосмотр в своей поликлинике, не рискуйте своим здоровьем".