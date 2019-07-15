Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами "Нептун"

Украинские крылатые ракеты "Нептун" могут "в течение нескольких минут" снести Керченский мост, заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Кроме того, по словам Турчинова, новые ракеты способны уничтожать корабли ВМС РФ в Черном и Азовском морях, а также - прямо в портах базирования. Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua.

Российские политики и военные эксперты при этом неоднократно отмечали, что военная мощь Украины сильно преувеличена, а украинские военно-морские силы не могут оказать какого-либо воздействия на Россию, при том, что столкновение на море окажется для них крахом. Об этом, в частности, заявляли бывший командующий Балтийским флотом ВМС РФ Владимир Валуев и зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ракета "Нептун" должна поступить на вооружение украинской вооруженных сил в 2019 году. Она была разработана на базе советской ракеты Х-35, но отличается от нее большей дальностью, увеличенным размером и новой системой управления.