В Астраханской области на реке Кизань утонул мужчина

В Астраханской области утонул мужчина. СУ СК России по Астраханской области проводится проверка ЧП на воде.

В воскресный день компания из шести человек каталась на лодке Бударка на реке Кизань, недалеко от села Лебяжье. Во время путешествия один из пассажиров, местный житель 1989 года рождения, выпал из лодки и утонул. По некоторым данным, он находился в состоянии опьянения.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, почему тонувшего нельзя было спасти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.