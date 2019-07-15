В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста

Крымский мост надежно защищен от возможных провокаций со стороны Украины, заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Депутат ответил военному эксперту Александру Артамонову, который предположил, что если украинская сторона решится на какие-то действия с применением военных кораблей, это приведет к широкомасштабным боевым действиям, передает RT.

- У нас достаточно сил и средств, которые отреагируют на любую провокацию и не допустят ее, - сказал Швыткин. - Поступает информация, что Украина и ее "шефы" заинтересованы в подобных действиях. Мы проводим мероприятия для упреждения таких планов. В случае попытки их реализации будет дан необходимый отпор.

Депутат уверен, что Крымский мост надежно защищен, и беспокоиться не о чем.

- Нет ни малейшего шанса, что Украина достигнет успеха, - добавил он.