В крымских горах зафиксирован крупнейший за 30 лет обвал

В Крыму крупный обвал каменных глыб произошел в каньоне реки Артна-Узенин-Дересы горы Демерджи. О разрушительном природном катаклизме написал на своей странице ВКонтакте доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Сергей Гуров.

Тысячетонные каменные глыбы, катясь вниз, ломали взрослые деревья в каньоне между скалой Татлы-Кая и массивом Таш-Хабах. При этом на поврежденных деревьях сейчас можно увидеть зеленую листву, по которой можно сделать предположение о сроках обвала.

- Он, скорее всего, произошел во второй половине весны - начале лета 2019 года, - поделился наблюдениями ученый. - Абсолютное большинство обвалов происходит в первом полугодии, что связано с таянием снегов и осадками. Вода размягчает глинистую промазку между блоками, и происходит обрушение.

Как отмечает Гуров, последний такой обвал произошел на Демерджи 30 лет назад (в 1989 году), когда сорвалась каменная призма высотой до 80 метров и шириной около 20 метров. Светлые глыбы верхней части горы Обвальной (массив Южная Демерджи) и ныне резко выделяются на сером фоне горы и видны с троллейбусной трассы. Но масштабы обвала 2019 года не менее внушительные.

- Обнаруженный обвал уникален тем, что он находится не в обвальном полуцирке западной части Южной Демерджи, а гораздо севернее, в каньоне, - считает Сергей Гуров. - Судя по мощному слою бурозема и обилию лишайника на более древнем коллювии каньона Артна-Узенин-Дересы, а также отсутствии мощных стенок отрыва, аналогичных образовавшейся недавно, можно сделать вывод о том, что обвал 2019 года стал самым мощным в каньоне. А если посмотреть на стенку отрыва нового обвала, можно увидеть глубокую вертикальную трещину. Это индикатор того, что камнепад в этом месте повторится. Следовательно, туристским группам, проходящим по этим живописным местам, нужно быть максимально осторожными.

Массив Демерджи подвержен обвалам из-за того, что сложен конгломератами возраста 150-160 миллионов лет - неоднородными породами, легко разрушающимися под действием физического выветривания.