В крымской Мраморной пещере оркестр сыграл хиты рока

В удивительной атмосфере одной из красивейших пещер полуострова - Мраморной - Крымская филармония открыла новый сезон.

На концерте "Музыкальная молния" под руководством дирижера Дениса Карлова оркестранты исполнили лучшие композиции знаменитых рок-групп Nirvana, AC/DC, Metallica, Queen, PinkFloyd, TheBeatles, Deep purple. Как отмечает телеканал ОТР, музыканты государственной филармонии играли рок без гитар и ударных инструментов.

По словам музыкантов, в приспособленном под концерты зале Мраморной их привлекает уникальная акустика. Но поскольку влажность в карстовых полостях почти 100-процентная, а постоянная температура всего девять градусов тепла - исполнять музыку в таких условиях можно не более часа.

- Ни один концертный зал не может сравниться по акустическим способностям с пещерой Мраморной, - считает Денис Карлов. - Тут три главных фактора: отсутствие прямых углов, естественная влага и объем пещеры.

В 2019 году музыканты планируют выступить в Мраморной пещере еще минимум три раза.