В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку "ИГ", готовившую теракты

ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, на след членов бандподполья чекисты вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки.

Спецоперация проводилась возле хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области. На требование остановить автомобиль, где, предположительно, находились подозреваемые, по силовикам был открыт огонь из автомата. После этого в машине взорвалось взрывное устройство.

Руководитель группировки погиб на месте. Сотрудникам спецслужб удалось установить адреса его сообщников, которых задержали в Ростове-на-Дону.

В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы. Отмечается, что ячейка готовила нападения на полицейских, а также планировала провести теракты в местах массового скопления людей.