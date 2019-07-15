В Волгоградской области на трассе сгорел микроавтобус

Микроавтобус "Волгабас-10" сгорел на 13 километре федеральной автотрассы "Каспий" в Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Диспетчер пожарно-спасательной службы получил информацию о происшествии в Городищенском районе вечером 14 июля.

Специализированная служба прибыла оперативно, пламя погасили менее чем через двадцать минут после поступления сообщения. Однако автобус 2012 года выпуска сгорел почти полностью - площадь выгорания составила 21 квадратный метр.

В огне никто не пострадал. Предварительно в качестве причины пожара назвали неисправность электропроводки.