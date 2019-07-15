Чиновников Нижнего Тагила усадили в инвалидные кресла для проверки дорог

Нестандартно подошли к проверке доступности городской среды в Нижнем Тагиле: вместе с инвалидами-колясочниками Александром Коченковым и Максимом Зяблицевым от ТЦ "Александровский пассаж" до здания Пенсионного фонда попытались проехать чиновники.

"К сожалению, попытка закончилась неудачей. Высокие бордюры и большой перепад между проезжей частью и тротуаром стали непреодолимым препятствием", - констатирует Максим.

Глава города Владислав Пинаев поручил дорожникам разобраться в ситуации и обеспечить свободный доступ маломобильных тагильчан в госучреждения.

Объезд показал, что, например, к бюро медико-социальной экспертизы добрались можно, благодаря разметке на тротуаре, но в учреждении не работает кнопка вызова сотрудников. Дом на улице Дружинина, где живет Александр Финансов, оборудован пандусом, но доехать до ближайшей аптеки или оптового рынка инвалид не может: высокие бордюры и желоба для стока воды блокируют колеса коляски.

"Подобные объезды станут постоянной практикой, - пообещал мэр Нижнего Тагила. - В этом году отремонтируют 21 дорогу с учетом всех требований безбарьерной среды".