Качество обслуживания в Турции снизилось из-за отсутствия конкуренции

Качество обслуживание в Турецких отелях снизилось из-за отсутствия конкуренции на туристическом рынке. Большой наплыв отдыхающих из России вызывает желание получить максимальную прибыль с минимальными затратами.

Как рассказал "РГ" директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, снижение качества обслуживание в отелях, работающих по системе all inclusive, наблюдается на многих популярных туристических направлениях. На первом месте, конечно же, Турция - больше 30 процентов выездного потока туристов приходится именно на нее. Отдыхающим следует обращать особое внимание на категорию отеля, в котором они бронируют номер - при небольшом количестве "звезд" не стоит ожидать высокого качества обслуживания.

Однако, как отметил Михаил Мальцев, снижение уровня сервиса сейчас наблюдается даже в отелях самой высокой категории, где, например, нет большой концентрации отдыхающих. В этом случае цена номеров может вырасти вдвое, а качество обслуживание существенно снизится. Впрочем, даже большой поток туристов не является залогом прекрасного сервиса. Напротив, он способствует тому, что у отелей возникает желание получить максимальную прибыль с минимальными затратами: например, подавать в баре менее дорогой алкоголь или и вовсе разбавлять его при приготовлении коктейлей.

Исправить ситуацию, по мнению директора ассоциации, может наличие существенных конкурентов. В этом плане Турция находится в выгодном положении - для российских туристов это наиболее удобный вариант, так как в эту страну не требуется виза. Наплыв отдыхающих связан также и с тем, что Министерство обороны РФ разрешило военнослужащим посещать эту страну во время отпуска. Удобной альтернативны, подобной европейской Италии, у россиян пока нет. По мнению Михаила Мальцева, такая неконкурентная среда создает опасность для дальнейшего развития туристического бизнеса в Турции.

- В отдельных случаях проблемы с качеством обслуживания можно выправить. Но кардинально ситуацию это не изменит, - отметил он. - При наличии существенного конкурента она будет саморегулироваться. Либо же на ситуацию повлияют события внутри страны, которые по той или иной причине заставят россиян отказаться от отдыха здесь.

Впрочем, пока путешественников не пугает даже большой поток мигрантов. Как рассказал глава Уральской ассоциации туризма, сейчас даже местные жители бояться находится на территории Стамбула или Анталии - и это несмотря на то, что в туристических местах обстановка более спокойная. Михаил Мальцев советует отдыхающим не покидать без необходимости территорию отеля, особенно в вечернее время. Покупать туры тоже стоит на территории отеля или у своего оператора - то есть там, где организаторы несут ответственность за жизнь и здоровье клиентов и где в случае каких-либо проблем возможен возврат денежных средств.