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15.07.2019 11:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Качество обслуживания в Турции снизилось из-за отсутствия конкуренции

Текст: Мария Гафурова
Качество обслуживание в Турецких отелях снизилось из-за отсутствия конкуренции на туристическом рынке. Большой наплыв отдыхающих из России вызывает желание получить максимальную прибыль с минимальными затратами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказал "РГ" директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, снижение качества обслуживание в отелях, работающих по системе all inclusive, наблюдается на многих популярных туристических направлениях. На первом месте, конечно же, Турция - больше 30 процентов выездного потока туристов приходится именно на нее. Отдыхающим следует обращать особое внимание на категорию отеля, в котором они бронируют номер - при небольшом количестве "звезд" не стоит ожидать высокого качества обслуживания.

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Однако, как отметил Михаил Мальцев, снижение уровня сервиса сейчас наблюдается даже в отелях самой высокой категории, где, например, нет большой концентрации отдыхающих. В этом случае цена номеров может вырасти вдвое, а качество обслуживание существенно снизится. Впрочем, даже большой поток туристов не является залогом прекрасного сервиса. Напротив, он способствует тому, что у отелей возникает желание получить максимальную прибыль с минимальными затратами: например, подавать в баре менее дорогой алкоголь или и вовсе разбавлять его при приготовлении коктейлей.

Исправить ситуацию, по мнению директора ассоциации, может наличие существенных конкурентов. В этом плане Турция находится в выгодном положении - для российских туристов это наиболее удобный вариант, так как в эту страну не требуется виза. Наплыв отдыхающих связан также и с тем, что Министерство обороны РФ разрешило военнослужащим посещать эту страну во время отпуска. Удобной альтернативны, подобной европейской Италии, у россиян пока нет. По мнению Михаила Мальцева, такая неконкурентная среда создает опасность для дальнейшего развития туристического бизнеса в Турции.

- В отдельных случаях проблемы с качеством обслуживания можно выправить. Но кардинально ситуацию это не изменит, - отметил он. - При наличии существенного конкурента она будет саморегулироваться. Либо же на ситуацию повлияют события внутри страны, которые по той или иной причине заставят россиян отказаться от отдыха здесь.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Впрочем, пока путешественников не пугает даже большой поток мигрантов. Как рассказал глава Уральской ассоциации туризма, сейчас даже местные жители бояться находится на территории Стамбула или Анталии - и это несмотря на то, что в туристических местах обстановка более спокойная. Михаил Мальцев советует отдыхающим не покидать без необходимости территорию отеля, особенно в вечернее время. Покупать туры тоже стоит на территории отеля или у своего оператора - то есть там, где организаторы несут ответственность за жизнь и здоровье клиентов и где в случае каких-либо проблем возможен возврат денежных средств.

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