Как "Иннопром" продвигает уральские муниципалитеты

Главы муниципальных образований Свердловской области посетили "Иннопром", чтобы познакомиться с экспозициями главной промышленной выставки страны и поделиться лучшими проектами развития территорий. На форуме "Свердловская область как центр индустрии международных событий" представители местной власти обсудили перспективы продвижения уральских муниципалитетов и получили награды за лучшие проекты.

По мнению вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, благодаря "Иннопрому" на Среднем Урале создана эффективная система конгрессно-выставочной деятельности. Это способствует дальнейшему экономическому развитию всех территорий региона.

- Международная выставка - дополнительная площадка и возможность для глав городов ознакомиться с трендами, которые есть сегодня и в экономике, и в политике, - отметил, выступая перед представителями уральских муниципалитетов, Сергей Бидонько.

Замглавы региона подчеркнул, что благодаря проведению в Екатеринбурге вот уже в десятый раз главной промышленной выставки страны, Свердловская область вышла на новый уровень международного сотрудничества и "прочно вошла в мировую повестку". Помимо имиджевого эффекта, международный формат мероприятия приносит и экономический результат.

Экономический эффект от проведения международной промышленной выставки в Екатеринбурге составляет более 1,5 миллиарда рублей. А подписанные на выставке соглашения и контракты, безусловно, скажутся на развитии и бюджете не только областного центра, но и отдаленных территорий.