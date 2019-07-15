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15.07.2019 11:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как "Иннопром" продвигает уральские муниципалитеты

Текст: Светлана Добрынина
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Главы муниципальных образований Свердловской области посетили "Иннопром", чтобы познакомиться с экспозициями главной промышленной выставки страны и поделиться лучшими проектами развития территорий. На форуме "Свердловская область как центр индустрии международных событий" представители местной власти обсудили перспективы продвижения уральских муниципалитетов и получили награды за лучшие проекты.

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По мнению вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, благодаря "Иннопрому" на Среднем Урале создана эффективная система конгрессно-выставочной деятельности. Это способствует дальнейшему экономическому развитию всех территорий региона.

- Международная выставка - дополнительная площадка и возможность для глав городов ознакомиться с трендами, которые есть сегодня и в экономике, и в политике, - отметил, выступая перед представителями уральских муниципалитетов, Сергей Бидонько.

Замглавы региона подчеркнул, что благодаря проведению в Екатеринбурге вот уже в десятый раз главной промышленной выставки страны, Свердловская область вышла на новый уровень международного сотрудничества и "прочно вошла в мировую повестку". Помимо имиджевого эффекта, международный формат мероприятия приносит и экономический результат.

Экономический эффект от проведения международной промышленной выставки в Екатеринбурге составляет более 1,5 миллиарда рублей. А подписанные на выставке соглашения и контракты, безусловно, скажутся на развитии и бюджете не только областного центра, но и отдаленных территорий.

Экономика Отрасли Промышленность Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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