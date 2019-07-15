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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Непривычные кресла

Мэр Нижнего Тагила посадил чиновников в инвалидные коляски, чтобы проверить доступную среду
Текст: Светлана Добрынина ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Экстремальный тест-драйв для чиновников, ответственных за благоустройство города, устроил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он усадил их в инвалидные кресла, чтобы начальники на себе проверили: каково это - передвигаться по улицам инвалиду.
Начальник одного из МУПов Максим Яковлев, проехав в кресле, признал: препятствий много и преодолевать их в одиночку практически невозможно. Фото: Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила Начальник одного из МУПов Максим Яковлев, проехав в кресле, признал: препятствий много и преодолевать их в одиночку практически невозможно. Фото: Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила
Начальник одного из МУПов Максим Яковлев, проехав в кресле, признал: препятствий много и преодолевать их в одиночку практически невозможно. Фото: Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

К непростой прогулке руководители были явно не готовы: на встречу с главой приехали в отглаженных костюмах, а кое-кто и при галстуке. От предложения градоначальника присесть в инвалидную коляску даже вздрогнули. "Ощущения, конечно, не из лучших, когда садился в кресло, - признался начальник одного из МУПов Максим Яковлев. - А препятствий очень много, и преодолевать их тяжело. В одиночку практически невозможно".

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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На естественной городской полосе препятствий чиновников сопровождали реальные инвалиды-колясочники: Максим Зяблицев и Александр Коченков. Совсем недавно они активно занимались спортом, но в результате несчастного случая (Максим - неудачно нырнул, а на Александра упали незакрепленные футбольные ворота) оказались прикованы к креслу и по-новому оценили улицы родного города. На себе ощутили проблемы 320 земляков - столько тагильчан вынуждены ежедневно передвигаться по городу на колясках и преодолевать колдобины. В июне Александр Коченков пробился на прием к мэру Нижнего Тагила как раз с вопросом доступной среды. На этой встрече и родилась идея колясочного чиновничьего эксперимента.

Для начала выбрали дистанцию в центре города: от популярного торгового центра до отделения Пенсионного фонда. Главные улицы ремонтируются регулярно, но от этого для колясочников проще не стало. На первом же перекрестке незаметный для пешехода бордюр вырос непреодолимым препятствием: при съезде на землю коляска едва не опрокинулась. "А я считал, что здесь вообще хорошо..." - удивился реальности городской голова.

- Когда ремонтировали, подумали, что инвалид по зрению не сориентируется, где дорога, а где тротуар, и подняли бордюр... - привел неожиданный довод участвующий в эксперименте руководитель дорожного МУП Игорь Васильев.

Всю остальную дистанцию чиновники в креслах предпочитали молчать: не до разговоров, когда на каждом переходе приходится делать неимоверные усилия, чтобы не кувыркнуться или затащить механизм на высоту. Но к финишу - отделению Пенсионного фонда - экспериментаторы при галстуках подъехать так и не смогли. Несмотря на то что тротуар был украшен линией, указывающей движение для инвалидных колясок, финальная стрелка утыкалась в... высоченный бордюр.

Представители мэрии пообещали все выявленные препятствия устранить, но и сделали вывод на будущее: предложили включить инвалидный тест в обязательную программу приемки отремонтированных улиц и дворов. "ГОСТы и СНиПы, конечно, хорошо, но на таких объектах должен быть живой консультант в коляске", - резюмировал мэр.

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