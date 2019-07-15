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15.07.2019 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Тагиле утонули двое мальчиков

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: СК по Свердловской области Фото: СК по Свердловской области
Фото: СК по Свердловской области

Доследственная проверка проводится по факту гибели двух несовершеннолетних на водоеме в Нижнем Тагиле.

Несчастье, сообщает Следственный комитет Свердловской области, случилось накануне днем: братья 8 и 17 лет купались в реке Тагил и утонули.

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В этот день 50-летний житель Нижнего Тагила вместе с тремя своими детьми и приятелем отправились рыбачить. Пока взрослые искали подходящее место на берегу, дети убежали к реке и полезли в воду. Через некоторое время средний мальчик (2006 года рождения) вернулся и сказал, что его младший брат ушел под воду, а старший пытается его спасти.

Когда мужчины прибежали к воде, ни младшего, ни старшего из братьев не было видно. Им удалось вытащить лишь младшего мальчика, но откачать его не смогли ни отец, ни приехавшие на вызов врачи "скорой". Позднее водолазы нашли тело старшего.

"Братья купались в месте с сильным течением, где река изобилует порогами и водоворотами, а участки отмели соседствуют со значительными углублениями", - пояснили в областном МЧС.

Назначена судмедэкспертиза. По итогам проверки СК примет процессуальное решение.

"Всего с мая на водоемах Среднего Урала утонули уже двадцать человек, шестеро из них - дети. Все трагедии произошли на несанкционированных пляжах", - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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