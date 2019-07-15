Южноуралец едва не лишился машины, выплачивая по рублю за штраф

Желание обмануть фискальные органы сыграло дурную шутку с жителем Челябинской области. Воспользовавшись интернет-советом о том, как уйти от оплаты штрафов ГИБДД, он попал в список злостных неплательщиков и вынужден был погасить не только сумму долга, но и исполнительский сбор.

В службу судебных приставов житель города Коркино обратился после введения запрета на регистрационные действия с его автомобилем KIA Optima 2016 года. Узнав, что причиной для него стали 30 неоплаченных штрафов ГИБДД, автомобилист сильно удивился и заявил, что все оплачивал своевременно, и никаких долгов за ним числиться не должно.

Очень скоро судебные приставы выяснили, в чем дело: нарушитель действительно вовремя "оплачивал" штрафы, но вносил по одному рублю за каждый 500-рублевый штраф и по два рубля за штрафы большего размера. Как выяснилось в ходе дознания, автовладелец "клюнул" на интернет-утку о том, что система оплаты штрафов имеет серьезную прореху - якобы при оплате через электронные кошельки и другие мобильные приложения, подтверждение оплаты приходит после внесения любой, даже самой минимальной суммы. Дескать, приложение сообщает, что платеж принят, проверкой сумм никто не занимается, и непогашенный штраф исчезает из базы данных ГИБДД.

Поверив в такую возможность, автомобилист более полугода считал, что успешно обманывает государство. А о том, что задолжал 38 тысяч рублей плюс 16 тысяч исполнительского сбора, узнал только после попытки снять автомобиль с регистрационного учета для его дальнейшей продажи.

- Поскольку должник прибыл к нам добровольно, да еще и вместе с автомобилем, приставы предупредили его о возможности ареста иномарки в случае неуплаты задолженности, - сообщила представитель УФССП региона Ольга Шебанова. - После этого мужчина чуть ли не бегом припустил в МФЦ, где полностью погасил все штрафы и исполнительский сбор. Сразу после поступления денежных средств ограничение с автомобиля было снято, а все исполнительные производства окончены фактическим исполнением.