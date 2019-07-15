Жительницу Екатеринбурга заподозрили в хищении 160 млн рублей

Екатеринбургская полиция разыскивает подозреваемую в крупном мошенничестве. По данным городского управления МВД, 48-летняя местная жительница обманом завладела 160 миллионами рублей.

"В мае 2019 года в полицию поступило около 15 заявлений от граждан о том, что в апреле и мае их знакомая одолжила деньги под предлогом совершения крупной сделки с недвижимостью, после чего перестала выходить на связь", - сообщает отделение по связям со СМИ управления МВД Екатеринбурга.

Правоохранительные органы устанавливают местонахождение мошенницы. Общая сумма причиненного ею ущерба превысила 160 миллионов рублей.

В мае женщина вместе с мужем и сыном покинула Екатеринбург, и где находится сейчас, неизвестно.