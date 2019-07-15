РФ и Франция обсудили перспективы военного взаимодействия

В понедельник стало известно, что в рамках подготовки заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности 15 июля состоялся телефонный разговор министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с главой военного ведомства Франции Флоранс Парли.

В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" сообщили, что они обменялись мнениями по ситуации в кризисных регионах мира. Речь также шла об актуальных проблемах европейской безопасности.

Кроме того, Шойгу и Парли оценили текущее состояние и перспективы российско-французского взаимодействия по военной линии.