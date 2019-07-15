Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции

Позиция Роспотребнадзора в отношении продукции, не имеющей сведений о ее происхождении и полного пакета документов, обеспечивающих ее прослеживаемость, качество и безопасность, принципиальна и заключается в безусловном изъятии такой продукции из оборота.

Речь в первую очередь идет о санкционных товарах. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

В Роспотребнадзоре отмечают, что за весь период действия санкций сотрудниками ведомства не допущено к ввозу в России через границы более 2,9 тысяч тонн запрещенной продукции. Чаще всего были попытки провести в больших объемах мясную, молочную, плодоовощную продукцию, продукцию из водных биологических ресурсов.

Также Роспотребнадзор мониторит на предмет соблюдения санкционных запретов оптовую и розничную торговлю, распределительные центры, рынки, , ярмарки, детские и медицинские организации, социальные учреждения. С момента введения санкций снято с реализации и уничтожено 985 тонн запрещенной к ввозу продукции или продукции без достоверной информации о ее происхождении. 63 процента - это фрукты и овощи.

Общая сумма штрафов на предприниателей составила 866,5 миллиона рублей. Вся изъятая из оборота пищевая продукция уничтожена.