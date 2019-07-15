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15.07.2019 20:21
Рубрика: Экономика

Россельхознадзор ввел зеркальные ограничения на мясо из Казахстана

Текст: Игорь Зубков
Россельхознадзор временно ограничил импорт мяса птицы и свинины, а также рыбы пяти казахстанских предприятий в ответ на аналогичные ограничения со стороны Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана, действующие еще с июня прошлого года.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россельхознадзор отмечает, что меры в отношении российских предприятий вводились на основании первичных выявлений несоответствий в пищевой продукции, что противоречит Положению о проведении проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденному Евразийской экономической комиссией. При этом, говорится в сообщении ведомства, казахстанский Комитет ветеринарного контроля и надзора систематически не предоставлял материалы для проведения расследований случаев выпуска в обращение продукции с нарушением установленных требований. "Казахстанские коллеги также не направляли ответы на обращения Россельхознадзора по указанным вопросам, в том числе по вопросу отмены ограничений в отношении российских предприятий", - отмечает Россельхознадзор.

Фото: iStock
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума

Зеркальные меры введены в отношении поставок с "Усть-Каменогорской птицефабрики" (однократное выявление антибиотиков тетрациклиновой группы, сальмонелл), "ADM Investment" (однократное выявление КМАФАнМ, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл), "Ордабасы-кус" (однократное выявление патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, энрофлоксацина), "Парижской коммуны ХХI" (однократное выявление Listeria monocytogenes), "Kazakh Osseter" (однократное выявление мышьяка).

Также Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с территории Атырауской области Казахстана живых овец и коз, продукции, полученной из мясосырья овец и коз, молока и молочных продуктов, кормов животного происхождения и другого сырья и изделий, полученных от убоя овец и коз, бывшего в употреблении оборудования для их содержания, убоя и переработки, а также ограничения на транзит через Россию живых овец и коз из Атырауской области. Причиной ведомство называет сообщения СМИ о массовом падеже овец предположительно по причине вируса оспы овец и коз на территории Атырауской области.

Россельхознадзор не получил ответа казахстанской стороны на свой запрос о причинах падежа, направленный в начале июня, и обратился с повторной просьбой предоставить эту информацию.

Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз Россельхознадзор
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