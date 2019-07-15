Россиянам готовят дополнительный выходной

Новости

Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею 04:26
На Сахалине продавец угрожал контролеру контейнером с клубникой 04:06
Корабли Тихоокеанского флота нанесли удар крылатыми ракетами "Москит" 03:56
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне 03:45
В море у северных Курильских островов пропал рыбак 03:18
Миссия Великобритании и Италии выполнит наблюдательный полет над Россией 02:38
Вертолет совершил жесткую посадку в камчатском заповеднике 02:30
США выдали визу главе МИД Ирана для участия в мероприятиях ООН 02:05
Индия отложила запуск к Луне миссии "Чандраян-2" 01:18
В американском подразделении Huawei пройдут массовые увольнения 00:44
СК возбудил дело после крушения вертолета в Подмосковье 14.07.2019
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей 14.07.2019
ГИБДД сообщила подробности смертельной аварии с автобусом в Башкирии 14.07.2019
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек 14.07.2019
Два человека погибли при крушении вертолета под Москвой 14.07.2019
Девять парашютистов погибли в результате авиакатастрофы в Швеции 14.07.2019
МЧС: В результате крушения вертолета в Подмосковье пострадали люди 14.07.2019
Вертолет потерпел крушение в Подмосковье 14.07.2019
Скоропостижно скончалась актриса из "Стартрека" Стефани Низник 14.07.2019
Вышел трейлер сайфай-хоррора "Иные" 14.07.2019
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции 14.07.2019
В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей 14.07.2019
У ЦИК нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома 14.07.2019
Митинг оппозиции провалился: на улицу вышло менее 1000 человек 14.07.2019
В Саратове пассажирский самолет выкатился с полосы при посадке 14.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Россиянам готовят дополнительный выходной

Текст: Ольга Игнатова
Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как стало известно "РГ" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации. Одно из предложений Минтруда есть в распоряжении "РГ".

Фото: РИА Новости
Медведев: Всероссийская диспансеризация должна улучшить демографию

Напомним, что в начале июля премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в нынешнем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона граждан. "Это достаточно высокая цифра, если учесть, что в 2018 году был 21 миллион человек", - отметила Голикова.

Цель диспансеризации - сохранение здоровья населения. Ведь давно известно, что болезни легче предупредить, чем их потом лечить. Власти хотят максимально вовлечь в этот процесс россиян, чтобы на ранних стадиях выявлять не только смертельно опасные недуги - онкологию и ишемическую болезнь сердца, приводящую к инсультам и инфарктам, но и другие заболевания.

В Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2025 года, отмечается, что за период 2013-2017 годов диспансеризацию прошли 213,6 миллиона россиян. Выяснилось, что 30% обследованных нуждаются в лечении. В связи с этим Минздрав актуализировал порядок проведения диспансеризации: люди от 40 лет должны проходить ее раз в год. До этого - раз в три года. Раз в год проходят осмотры также предпенсионеры и пенсионеры. Им для этого работодатель обязан предоставить два выходных дня с сохранением должности и среднего заработка.

Для петербургских дачников организовали медосмотры

Теперь право на выходной для прохождения ежегодных медосмотров предлагается закрепить законодательно и гражданам от 40 лет.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, можно предусмотреть и вариант предоставления не одного, а двух-трех дней на диспансеризацию. Как это сделано для лиц предпенсионного и пенсионного возрастов. "Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день", - подчеркивает эксперт. При этом работодателям довольно легко контролировать, был ли работник в поликлинике. После прохождения диспансеризации выдается справка, в котором указывается, что человек действительно прошел обследования. Результаты обследований и диагнозы в этой справке не указываются.

Экономика Власть Работа власти Общество Здоровье Диспансеризация населения
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Два человека погибли при крушении вертолета под Москвой
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции
Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя
Немецкий политолог заявил об "огромной победе" Путина в Турции
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады Крыма и Донбасса