Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.

Как стало известно "РГ" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации. Одно из предложений Минтруда есть в распоряжении "РГ".

Напомним, что в начале июля премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в нынешнем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона граждан. "Это достаточно высокая цифра, если учесть, что в 2018 году был 21 миллион человек", - отметила Голикова.

Цель диспансеризации - сохранение здоровья населения. Ведь давно известно, что болезни легче предупредить, чем их потом лечить. Власти хотят максимально вовлечь в этот процесс россиян, чтобы на ранних стадиях выявлять не только смертельно опасные недуги - онкологию и ишемическую болезнь сердца, приводящую к инсультам и инфарктам, но и другие заболевания.

В Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2025 года, отмечается, что за период 2013-2017 годов диспансеризацию прошли 213,6 миллиона россиян. Выяснилось, что 30% обследованных нуждаются в лечении. В связи с этим Минздрав актуализировал порядок проведения диспансеризации: люди от 40 лет должны проходить ее раз в год. До этого - раз в три года. Раз в год проходят осмотры также предпенсионеры и пенсионеры. Им для этого работодатель обязан предоставить два выходных дня с сохранением должности и среднего заработка.

Теперь право на выходной для прохождения ежегодных медосмотров предлагается закрепить законодательно и гражданам от 40 лет.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, можно предусмотреть и вариант предоставления не одного, а двух-трех дней на диспансеризацию. Как это сделано для лиц предпенсионного и пенсионного возрастов. "Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день", - подчеркивает эксперт. При этом работодателям довольно легко контролировать, был ли работник в поликлинике. После прохождения диспансеризации выдается справка, в котором указывается, что человек действительно прошел обследования. Результаты обследований и диагнозы в этой справке не указываются.