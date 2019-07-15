Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Примерно 62 процента россиян полагают: запрет мобильников в школах положительно отразится на учебном процессе. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ среди 1600 жителей страны старше 18 лет.

Но есть и нюансы. Как сообщает ТАСС, в целом поддержка запрета смартфонов за последний год немного снизилась.

- Сократилась доля россиян, поддерживающих запрет мобильных телефонов в классах (с 73 до 67 процентов) и считающих, что отмена гаджетов позитивно скажется на учебном процессе (с 69 до 62 процентов), - говорится в исследовании ВЦИОМ.

В общем идею запрета поддерживают больше женщин, чем мужчин: так, среди женщин уровень поддержки равен 70 процентам. Кроме того, в пользу запрета чаще высказываются россияне в возрасте от 35 до 44 лет (70 процентов) и от 45 до 59 лет (72 процента). Мамы и папы, у детей которых нет мобильных телефонов тоже в большинстве своем выступают за запрет (84 процента). В целом среди родителей школьников уровень одобрения такого запрета - 67 процентов.

При этом 55 процентов опрошенных не поддерживают абсолютный запрет смартфонов на территории школы. В основном, речь идет о классах.

Исключение - представители старшей возрастной группы 60+ (53 процента).