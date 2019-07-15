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15.07.2019 14:58
Рубрика: Спорт

Российская команда по Dota 2 выступит на главном турнире года

Текст: Дмитрий Ключевский

В сети опубликовали официальный список участников самого масштабного и ожидаемого турнира по Dota 2 - The International 2019, который пройдет с 15 по 25 августа в китайском Шанхае. Первые 12 мест получили команды с наивысшим показателем очков Dota Pro Circuit (DPC). Остальные же восемь были разыграны на региональных турнирах по всему миру.

Прямые приглашения на турнир за счет баллов получили китайская команда Vici Gaming, европейский состав Team Liquid и российские киберспортсмены Virtus.Pro, занявшие призовые места на Epicenter Major 2019, который проходил в Москве с 22 по 30 июня.

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Также на The International 2019 поедут такие составы, как Team Secret (14440 баллов), Evil Genius (6825 баллов), PSG.LGD (5040 баллов), Fnatic (2880 баллов), Ninjas in Pyjamas (2620 баллов), TNC Predator (1596 баллов), Alliance (1179 баллов) и Keen Gaming (1140). Разумеется, среди получивших приглашение присутствует и прошлогодний чемпион - европейский состав по Dota 2 - OG.

Региональными финалистами, которые также попытают счастье на предстоящем соревновании, стали Chaos (Европа), Natus Vincere (СНГ-Украина), Royal Never Give Up (Китай), Mineski (Юго-Восточная Азия), Infamous (Южная Америка) и Forward Gaming (Северная Америка).

На сегодня призовой фонд будущего турнира уже превысил рекорд и составляет 28 миллионов долларов.

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