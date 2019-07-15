Российские курорты обогнали Турцию

Самый большой рост цен (+17,6 процента) продемонстрировала Индия. Если в первом полугодии прошлого года там можно было отдохнуть в среднем за 34 тысячи рублей, то в 2019 году стоимость возросла уже почти до 40 тысяч.

Что касается цен сейчас, летом, то самый серьезный рост стоимости (+27,3 процента) Туту.ру отмечает в турах в Болгарию. Прошлым летом туда можно было слетать за 24 тысячи, сейчас - более чем за 30 тысяч рублей.

Впрочем, безусловные фавориты отдыха сейчас явно далеки от Азии и Ближнего Востока. Россия и Турция - вот, что больше всего нынче интересует россиян. "К настоящему моменту продажи турецких курортов в 2019 году выросли на 8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметил Дмитрий Малютин, сооснователь и CEO сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.

В других агентствах Турция также занимает лидирующие позиции. Правда некогда популярное понятие "горящий тур", то есть тот тур, который нужно срочно купить, сейчас весьма размыто.

Иногда купленный непосредственно перед путешествием тур может оказаться куда дороже раннего бронирования.

Шенгенские страны мало привлекают россиян. Все из-за высокого чека. Даже если удастся купить бюджетный тур, на еду придется потратить куда больше

Если посмотреть на данные таблицы Туту.ру, видно, что в Турцию можно улететь в среднем за 30 тысяч. Однако за такую стоимость в турагентствах предлагают отели 3*. Отзывы на сайтах бронирования у них могут быть крайне негативными. Если же поднять уровень отеля до 4-5*, стоимость резко возрастает и составляет уже 45-50 тысяч рублей. Для поклонников турецкого отдыха, которые застали самые дешевые времена, сумма пугающая.

По словам Дмитрия Горина, советника руководителя Ростуризма, бронировать путевки лучше за полгода - в феврале-марте. Тогда экономия может составить до 40 процентов.

"В этом году, если говорить о Турции, цена была повышена на 15 процентов, по сравнению с прошлым годом. Дело в том, что в 2015 году Россия замораживала связи с Турцией из-за гибели российского истребителя. Турция заметно снизила цены после того периода времени. Сейчас же цены вернулись к своим историческим показателям. Поэтому отдых следует планировать заранее, только это гарантирует более привлекательные цены", - рассказал Дмитрий Горин.

Турция по-прежнему привлекает туристов качественной инфраструктурой, питанием по системе "все включено". Хотя в последнее время уровень сервиса на этом направлении снижается, отмечают эксперты туротрасли. В отсутствии конкуренции в Турции стали пользоваться большим наплывом туристов, в том числе из России, чтобы получить дополнительный доход на экономии. Например, в отелях, работающих по системе "все включено" на шведский стол могут повторно выставлять продукты длительного хранения, такие как, оливки, сыр, масло, а в барах разбавлять алкоголь и заменять более дорогие напитки более дешевыми.

Впрочем, на первом месте в большинстве турагентств стоит все же Россия, и с каждым годом желающих отдохнуть на родине становится только больше.

"Один только Краснодарский край в год принимает 14 миллионов гостей. По росту объема продаж в организованном туризме уже третий год подряд Турцию теснит Россия. Рост объема продаж у нас составляет 30 процентов. Турция же показывает рост 25 процентов", - говорит Дмитрий Горин.

По его словам, самый бюджетный отдых в другой стране обойдется в 35 тысяч. А в России тур в Краснодарском крае обойдется на 10 тысяч дешевле. Причем многие отели у нас также переходят на систему "все включено". Есть еще одна позитивная тенденция. Федеральные крупнейшие туроператоры, которые некогда занимались исключительно выездным туризмом (особенно специализировались на Турции и Египте), в последнее время активно развивают продажи внутренних направлений.

"Очень приятно видеть, что в этом году отдыхать пакетными турами по России стало дешевле на 11 процентов, туроператоры отлаживают системы и все больше наших соотечественников остаются довольными такими возможностями", - поделились в сервисе Туту.ру.

А вот страны Шенгена с высоким средним чеком (Греция, Испания, Италия, а также Кипр, который, кстати, в этом сезоне заметно подорожал), не пользуются особой популярностью среди россиян, отметили в сервисе поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.

Например, бюджетный тур в итальянский курорт Римини может начинаться от 27 тысяч рублей за неделю в отель 1-2*. Однако отель будет или только с завтраками, или вовсе без питания. В нем может не обнаружиться даже кондиционера, что в условиях жаркой итальянской погоды сильно омрачит отдых. Один обед в европейском ресторане обойдется не менее чем в 15 евро. К этой сумме стоит прибавить цены на транспорт и другие расходы. В итоге поездка по факту может обойтись в два раза дороже.