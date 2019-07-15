Наша мужская национальная команда второй раз подряд выиграла существующий с 2018 года турнир сильнейших сборных мира - Лигу Наций. В решающем матче на арене в американском Чикаго российские волейболисты взяли верх над хозяевами "Финала шести" - 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

Для того чтобы снова добыть трофей Лиги Наций, тренерскому штабу во главе с работающим в сборной страны первый сезон финном Туомасом Саммелвуо и игрокам пришлось выступать в Восточной Европе, на Урале, в Иране и Австралии, в Бразилии и США. За полтора месяца команда сыграла 19 (!) матчей при сложнейшей логистике перемещений от этапа к этапу. Выдержать такой утомительный марафон и прийти на финиш в боевом состоянии доступно далеко не всем. Но все же справились!

Главный матч против США стал повторной встречей со "звездно-полосатыми" на "Финале шести". Однако расклад сил был совсем другой. Ведь под занавес скоротечного группового раунда россияне уже владели путевкой в полуфинал, поэтому Саммелвуо дал возможность отдохнуть ведущим волейболистам. То наше поражение со счетом 0:3 ни о чем не говорило.

Американцы в финале при своей публике играли чрезвычайно старательно. У России же в стартовой партии долго не мог найти себя наш диагональный Виктор Полетаев. Тем не менее за счет самоотверженных действий и мастерства других волейболистов стартовой шестерки этот сет удалось взять.

Затем инициативу перехватили хозяева, в составе которых выделялся отыгравший много лет в казанском "Зените" Мэтью Андерсон. Тревожный момент наступил, когда при равенстве по партиям (1:1) в третьем сете американцы повели 6:2. Саммелвуо вовремя взял тайм-аут, хорошенько накричал на своих подопечных, встряхнул их, что принесло результат. Дальше россиян было не остановить, последний в матче "золотой" мяч выиграл в нападении Полетаев.

По итогам "Финала шести" индивидуальными призами как лучшие в своих амплуа отмечены Дмитрий Волков, Егор Клюка и Иван Яковлев

По итогам "Финала шести" сразу три наших волейболиста вошли в число лауреатов турнира - лучшими доигровщиками признаны Егор Клюка и Дмитрий Волков, одним из двух лучших блокирующих стал Иван Яковлев, выступающий в сборной первый год.

Показательно, что второй год подряд россияне в финале побеждают именно хозяев решающей стадии.

Напомним, что прошлым летом это были французы. Трофеи Лиги Наций добыты при разных наставниках - Сергее Шляпникове и Туомасе Саммелвуо. И третье, что объединяет эти наши победы, - активное использование наставниками в боевых условиях целого ряда дебютантов сборной.

- Мы провели отличную командную работу, - сказал Туомас Саммелвуо. - В финале пришлось запастись терпением, ведь сборная США - отличная команда. Но накануне они провели длинный пятисетовый матч с бразильцами, завершили его поздно. У нас в дебюте матча были проблемы с игрой диагонального нападающего, но потом он все-таки стал забивать важные мячи.

Праздновать победу в Лиге Наций нашей команде особенно некогда. После короткого отдыха начнется подготовка к турниру мировой олимпийской квалификации, который пройдет с 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге.