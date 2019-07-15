Samsung Galaxy S11 может получить уникальный корпус

Samsung запатентовала смартфон необычной конструкции - с раздвижным корпусом, который увеличивает площадь дисплея на 50 процентов.

В документе опубликовано 14 эскизов, на основе которых портал Letsgodigital создал собственное видение того, как эта технология может быть использована в новом флагмане - Galaxy S11. Предполагается, что он выйдет в начале 2020 года.

Судя потому, что на картинках рамки вокруг экрана также частично смещаются, можно предположить, что разработчики использовали выдвижной механизм, который поддерживает гибкий дисплей.

Система камер расположена посредине экрана, поэтому она остается неподвижной. Дисплей можно сдвинуть только вправо. Основная камера в новой модели перемещена в верхний правый угол - для того, чтобы она не мешала при выдвижении.

Пока со "складными" технологиями у Samsung не все гладко. В начале года компания представила Galaxy Fold. Но запуск первого складного смартфона Samsung отложили в последний момент, после того, как выяснилось, что у дисплея есть дефекты.