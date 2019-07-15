Samsung рассмотрит российский фтористый водород на замену японскому

Недавно введенные Японией против Южной Кореи ограничения - это только начало, а в дальнейшем Токио может пойти на новые санкции, которые станут сильным ударом для корейских производителей телевизоров и смартфонов, а также других ключевых наименований продукции экспорта. Крупнейший электронный гигант Южной Кореи Samsung Electronics в ближайшее время изучит возможности поиска новых поставщиков материалов, включая российских производителей.

Таковы выводы, к которым по итогам шестидневной поездки в Японию пришел вице-президент и де-факто глава Samsung Electronics Ли Чжэ Ён.

С 4 июля правительство Японии ввело ограничения на поставки в Корею фторированного полиимида, фтористого водорода и резистов, которые используются при производстве дисплеев, а также для изготовления полупроводников. Кроме того, Япония заявила, что намерена начать работу по исключению Южной Кореи из списка стран, которые пользуются наименьшими ограничениями при поставках им продукции и передовых технологий, имеющих отношение к национальной безопасности. В качестве причины для подобных действий правительство Японии назвало "разрушение двустороннего доверия". Южная Корея заявила о нарушении Японией правил свободной торговли. В Сеуле уверены, что Токио мстит за решение Верховного суда Кореи обязать японские компании выплатить компенсации потомкам корейских рабочих, которых принудительно мобилизовали для работы на заводах концернов в годы оккупации Корейского полуострова Японией в 1910-1945 годах.

Тематика введенных Японией против Южной Кореи ограничений продолжает оставаться главной новостью в корейских СМИ. А потому, когда вице-президент самой большой южнокорейской компании Ли Чжэ Ён вернулся из командировки в Японию, то его прямо в аэропорту окружили журналисты. Ли известен тем, что не особо любит общаться с прессой, но, учитывая общенациональное внимание к проблеме, дал комментарии, сказав, если резюмировать, следующее: "Немедленную опасность устранили, но лишь на ближайшее время. Главные проблемы остались - что-то надо делать".

И вот теперь стали известны дополнительные подробности, которые Ли Чжэ Ён довел до своих "лейтенантов", представителей высшего руководящего звена Samsung Electronics, с которыми, как сообщила газета JoongAng Ilbo, он общался куда больше, чем с журналистами. Экстренное совещание руководства Samsung Electronics продлилось четыре часа.

Введенные 4 июля ограничения коснулись производства полупроводников и дисплеев. Это сами по себе крайне важные направления экспорта Южной Кореи, но Ли Чжэ Ён заявил, что ими, вероятно, дело не ограничится. "Меры затронут скорее всего еще и сферу производства смартфонов, телевизоров и других направлений… Нам необходимо готовиться и к этому сценарию, создав план действий на случай, если Япония введет новые ограничения", - сказал вице-президент Samsung Electronics, дав понять, что возможность новых ограничений велика.

Ли Чжэ Ён дал указание подготовиться к замене всей стратегии организации производства с учетом появившихся угроз. "Надо найти пути нейтрализации или хотя бы снижения эффекта санкций. Надо заняться поиском альтернативных материалов для производства, изучить возможность "обходного экспорта" через расположенные в других странах наши заводы, диверсифицировать поставщиков, начать работу по налаживанию соответствующих производств у себя", - сказал он.

Ли Чжэ Ён при этом остановился на России как на одном из возможных поставщиков. "Давайте тогда попытаемся получить те материалы, которые мы брали у Японии, из России, а также Тайваня, Китая. Получите образцы и проведите оценку предложенного Россией фтористого водорода", - цитирует JoongAng Ilbo слова Ли Чжэ Ёна на совещании.

Пару дней назад со ссылкой на источники в правительстве Кореи появились сообщения о том, что Россия по дипканалам довела до корейцев готовность заменить японцев, утверждая, что российский фтористый водород не хуже, а зачастую даже превосходит качеством японский. Правда, эксперты в самих компаниях отнеслись к этому варианту несколько скептически, сказав, что только проверка качества новых материалов (не говоря о переориентации производственной цепочки) займет месяцы. Некоторые местные специалисты вообще выразили сомнения в наличии у РФ подобных материалов. Однако, судя по реакции Ли Чжэ Ёна, "российский маршрут" теперь рассматривается как один из наиболее возможных путей для обхода японских санкций.

Однако проблема в целом в том, что Южная Корея действительно пока не знает, как ей отреагировать на японские меры. Как выяснили с большим удивлением для себя многие рядовые корейцы, популярные во многих странах мира корейские смартфоны, компьютеры, дисплеи, телевизоры и прочая электроника сильно привязаны к Японии.

Сам конфликт между Японией и Южной Кореей не затихает, а, наоборот, переходит в эмоциональную фазу. Стороны уже обвиняют друг друга в нарушении санкций ООН в отношении КНДР и в иных грехах. Все попытки возобновить диалог пока провалились и даже привели к новым проблемам. Официальные лица двух стран, которые были на этих переговорах, обвиняют друг друга во лжи, предоставляя совершенно разные версии содержания бесед.

Одновременно стало известно, что Япония намерена реализовать свою угрозу и исключить Южную Корею из так называемого "белого списка" - перечня стран, которые пользуются наименьшими ограничениями при поставках им продукции и передовых технологий, имеющих отношение к национальной безопасности. Если ничего не изменится в ближайшие пару недель, то само решение по этому поводу Токио примет уже в конце июля, а формальности по исключению из "белого списка" будут завершены к 15-22 августа. Согласно оценкам, это будет означать, что ограничения коснутся 1100 наименований корейской продукции, где необходима японская помощь.

Судя по реакции, удар для Южной Кореи оказался действительно сильным и неожиданным. С одной стороны в Корее присутствует ответная реакция в виде начавшегося в обществе бойкота японских товаров и турпоездок в Страну восходящего солнца, а с другой - идут попытки договориться или что-то сделать при помощи посредников. Южная Корея явно надеется, что в конце концов в дело вмешаются США, которым очень нежелателен конфликт в стане своих двух главных региональных союзников. На днях в Вашингтоне побывали представители администрации президента Южной Корем, которые объяснили свой подход. По словам чиновников из Сеула, США разделяют их точку зрения, но в Вашингтоне пока не торопятся вмешиваться.

Политологи предупреждают, что этот конфликт может поставить крест и на любом сотрудничестве между Сеулом и Токио в сфере обороны и безопасности, окончательно похоронив планы США по созданию полноценного трехстороннего военного союза в регионе. Можно предположить, что когда подобное развитие событий станет реализовываться на практике, то тогда в перепалку между Южной Кореей и Японией уже вмешаются Соединенные Штаты и вынудят обе стороны пойти на компромисс.