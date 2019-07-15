Новости

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ 00:01
Самый точный прогнозист Bloomberg предсказал падение рубля 15.07.2019
Евросоюз одобрил санкции против Турции 15.07.2019
Панченко назначен гендиректором ростовского СКА 15.07.2019
В Госдуме оценили продление Украиной эмбарго на товары из РФ 15.07.2019
Появились первые фото салона новой Skoda Octavia 15.07.2019
Два Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем 15.07.2019
В конце июля в Москве откроют Черкизовский детский парк 15.07.2019
Число погибших на Лене отдыхающих увеличилось до шести 15.07.2019
В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД 15.07.2019
На призыв оппозиционных кандидатов пришло менее 500 человек 15.07.2019
РФ и Франция обсудили перспективы военного взаимодействия 15.07.2019
Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России 15.07.2019
Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации 15.07.2019
Украина сменит посла в США и еще в одиннадцати странах 15.07.2019
В Госдуме оценили заявления об ответственности РФ за свертывание ДРСМД 15.07.2019
В Германии объяснили тяжелое дыхание Меркель 15.07.2019
В Москве девушка умерла во время массажа 15.07.2019
Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма 15.07.2019
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков 15.07.2019
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова 15.07.2019
Суд арестовал предполагаемого "вора в законе" Шишкана 15.07.2019
Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по выходным 15.07.2019
Доклад: В мире голодают 820 миллионов человек 15.07.2019
Трагически погиб чемпион ОИ-1984 американский боксер Уитакер 15.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
15.07.2019 23:38
Рубрика: Экономика

Самый точный прогнозист Bloomberg предсказал падение рубля

Текст: Игорь Зубков
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Валютный стратег Bank Polsky Ярослав Косатый, ранее наиболее точно предсказавший текущее ралли рубля среди опрошенных Bloomberg прогнозистов, теперь ожидает значительного снижения его курса - до 69 рублей за доллар к концу года.

Фото: iStock
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Это самый пессимистичный прогноз, полученный в результате периодически проводимого Bloomberg опроса аналитиков. Согласно медианной оценке, курс ослабнет незначительно - до 65 рублей за доллар.

Главный аргумент польского экономиста заключается в том, что негативные для рубля последствия от ожидаемого снижения Банком России ключевой ставки перекроют позитив от также ожидаемого снижения базовой ставки Федеральной резервной системой США.

Если ЦБ РФ будет действовать решительно, привлекательность рублевых активов для иностранных инвесторов снизится: стратегия carry trade, основанная на разнице процентных ставок в России и на западных рынках, станет менее привлекательной, и, как следствие, произойдет сокращение вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа. Такое сокращение в прошлом году повлекло за собой рост процентных ставок в России и ослабление рубля.

Журнал The Economist снова признал рубль самой недооцененной валютой
Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова
Украина продлила эмбарго на российские товары до 2021 года
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста