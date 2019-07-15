Семь полезных чат-ботов Viber для повседневной жизни

Мессенджеры стали не просто самым востребованным каналом коммуникации - они постоянно расширяют набор дополнительных функций, среди которых - возможность быстро узнать интересующую информацию у чат-бота, доступного пользователям 24/7. Боты автоматически выполняют огромное количество задач - консультируют, помогают выбрать нужную вещь, отслеживают статус заказа, переводят на любые языки, дают рекомендации по питанию, ведению бизнеса, досугу - список доступных опций достаточно широк.

Рассмотрим несколько чат-ботов, которые помогают пользователям мессенджера Viber.

Одним из наиболее информативных ботов является поисковый чат-бот Яндекса. По запросу он поможет найти видео или картинку, купить билет в кино, сориентирует по актуальному курсу валют и даже подскажет перевод любого незнакомого слова.

Крупнейший российский поисковик авиабилетов Aviasales создал свой чат-бот, чтобы помочь пассажирам отслеживать наиболее выгодные предложения при планировании путешествия. Боту можно задать интересующее направление, максимальный размер скидки, период планируемого отпуска, и он предоставит информацию о самых выгодных вариантах, а также спрогнозирует стоимость подходящего билета. Он будет держать вас в курсе ситуации и не позволит пропустить выгодное предложение.

Для спортивных болельщиков в мессенджерах есть свои чат-боты. Например, бот ФК "Барселона" общается с болельщиками клуба и помогает им оперативно узнавать обо всех новостях из жизни команды, отслеживать расписание игр, пересматривать видео лучших голов и участвовать в голосованиях и конкурсах. Самые активные пользователи соревнуются за титул "Болельщик года BarçaViber" и возможность выиграть VIP-поездку на стадион "Камп Ноу", а также личную встречу со звездами клуба.

А у "красно-белых” фанатов из России есть чат-бот "Спартака”, который позволяет им в один клик получать информацию о результате любой игры, статистике и расписании матчей, а также следить за жизнью клуба вне футбольного поля, покупать билеты и атрибутику.

Полезные боты представлены и среди агрегаторов вакансий. Помощник в поиске работы чат-бот GorodRabot, располагающий миллионной базой предложений от работодателей по всей России, оперативно предоставляет информацию о наиболее актуальных вакансиях на рынке и позволяет значительно экономить время. Бот запрашивает местоположение, название желаемой должности и в течение нескольких секунд отправляет ссылки из различных источников на вакансии, отвечающие запросу наилучшим образом.

Государственные учреждения стараются не отставать и начинают создавать чат-боты для экономии времени пользователей на получение консультаций по стандартным вопросам. В частности, бот Почты России позволяет оперативно уточнить информацию в мессенджере и избавляет от необходимости тратить время на звонки в колл-центр или изучение сайта. Пользователи могут отследить направление движения посылки, найти ближайшее отделение, а также рассчитать сроки и стоимость отправки.

Экспериментируют с чат-ботами и представители музыкальной индустрии. Например, легендарная рок-группа "Мумий Тролль" запустила бот для коммуникации с поклонниками. Сервис предоставляет самую полную афишу ближайших концертов группы, позволяет купить билет, а также дает неограниченный доступ к видео, фотографиям и музыке. Кроме того, боту можно задать любой интересующий вопрос о деятельности музыкантов, последних новостях из их жизни или творческих планах на будущее.