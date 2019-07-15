Хозяева чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, продолжают удивлять. В прыжках в воду с метрового трамплина Ким Су Чи неожиданно попала на пьедестал и стала первой представительницей своей страны, взявшей медаль в этой дисциплине, да к тому же на чемпионате мира. В другом бассейне антирекорд установили местные ватерполистки, проигравшие со счетом 0:64 соперницам из Венгрии.

Хотя тут, наверное, нет никакой сенсации. Сборную сформировали из пловчих на короткие и средние дистанции, которые не имеют ничего общего с профи.

В ночь с понедельника на вторник по московскому времени урок водного поло кореянкам должны были преподать наши девчонки. Они уже обыграли Канаду со счетом 18:10. Но расслабляться команда Александра Гайдукова не собирается. Перед встречей с Венгрией надо оставаться в тонусе.

О шансах сборной, которая в Будапеште-2017 выиграла "бронзу" ЧМ, два года спустя побороться за победу, а также о перспективах новой дисциплины - пляжного водного поло - корреспонденту "РГ" рассказал чемпион Олимпиады-80, член техкома ФИНА Евгений Шаронов.

Евгений Константинович, в Кванджу прошел небольшой демонстрационный турнир по пляжному водному поло. Вам понравилась идея?

Евгений Шаронов: Первое впечатление такое: я бы внес изменения в правила, чтобы сделать игру более динамичной, более зрелищной. Ну и, конечно, я бы поменял название: например, водное поло на открытой воде. Ни песка, ни пальм тут нет и в помине. А играть в бассейнах - это надуманная история. Площадку лучше разместить на реке или другом водоеме. И такие попытки уже предпринимались - в Италии. Они даже хотели создать федерацию пляжного водного поло, но не нашли общий язык с международной федерацией.

Но вообще это направление перспективно?

Евгений Шаронов: Сейчас появилось много пляжных видов спорта: волейбол, гандбол, футбол, которые популярны. Мы относимся к развитию этого направления положительно. Правда, неизвестно, как это повлияет на классическое водное поло. Если дисциплина попадет в программу чемпионатов мира или Олимпийских игр, количество занимающихся резко возрастает. Не будет ли оттока людей? У нас и так не хватает спортсменов и тренеров. Да и бассейнов для тренировок.

У нас в сборной с кадрами все в порядке? Что скажете о стартовой игре россиянок с канадками?

Евгений Шаронов: Разница в счете получилась большой, но, честно говоря, у нас было большое количество ошибок. Мяч девчонки просто швыряли. По-другому и не скажешь. А мне еще мой тренер в институте говорил, что пас должен быть точным, надежным. С более сильным соперником так играть нельзя. Понятно, это был первый матч. Команда еще не вышла на пик формы. И не нужно этого делать сразу. Главное, команда почувствовала воду.

Капитан Екатерина Прокофьева отметила, что нам досталась самая сложная группа. Согласны?

Евгений Шаронов: Какая разница. Если ставить задачу побеждать на чемпионате мира, то надо выигрывать у всех подряд.

Да, этот медальный план Катя тоже четко озвучила. Призналась, что "бронза" уже надоела. Что же нужно для "золота"?

Евгений Шаронов: Я тоже им всегда говорю: хватит "бронзы". Давайте что-то посолиднее. Думаю, это в их силах. Пусть избито звучит, но нужно собраться, не упускать свои возможности, использовать каждый шанс, дружно играть, помогать друг другу, не допускать грубых ошибок. Они выступают вместе уже не первый год. У них все есть: опыт, мастерство, физическая подготовка. В каждой игре надо показывать все, на что они способны. А они способны на многое. Мы в них верим.

Но обычно мы спотыкаемся на сборной США...

Евгений Шаронов: Американки объективно сильнее всех. Однако нужно находить пути: делать тактические заготовки, нейтрализовывать сильных игроков противника за счет индивидуальной игры. В этом компоненте американки не лучше наших. Хотя они чисто психологически очень уверены в себе. Нам все равно надо ставить цель и идти к ней. А наша задача - играть в финале.

Победитель ведь получает олимпийскую лицензию?

Евгений Шаронов: Да. Но американки уже выиграли Мировую лигу и получили путевку. Так что если снова станут чемпионками, то лицензию получит вторая команда. Отбор продолжится в январе на чемпионате Европы. Там тоже нужно побеждать. Еще одна возможность будет на мировом отборочном турнире, где разыграют сразу три путевки. Вообще европейский отбор сложный. Конкуренция очень сильная.

Но девочки у нас в обойме, так или иначе на Олимпиаду должны пробиться. А что с мужской сборной, которая даже в Кванджу не попала?

Евгений Шаронов: У ребят единственный шанс - попасть в число пяти команд, которые поедут на отборочный турнир и будут бороться за три лицензии. Шанс реальный. Стремиться попасть на Игры надо обязательно. Знаю, что есть другое мнение: зачем ехать на Олимпиаду, если все равно не претендуешь на медаль. Я уверен, что надо ехать, надо получать опыт, зарабатывать авторитет.