Сколько денег надо россиянам для роскоши

Новости

Минибаев выиграл второе "серебро" в прыжках в воду на ЧМ 18:15
В Петербурге появился второй приют для бездомных 17:54
В Сочи задержали перегруженный в два раза прогулочный катер "Марлин" 17:52
Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке 17:51
Москалькова надеется на справедливое решение суда по делу Вышинского 17:49
Грудное вскармливание экономит миру миллиард долларов ежедневно 17:46
Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ 17:44
Александр Беглов потребовал за неделю очистить Петербург от свалок 17:42
Психолог рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду 17:38
На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали 17:30
Сергей Собянин: Каждый район Москвы станет мини-городом 17:20
СМИ: Саудовская Аравия разрешит женщинам пересекать границу без мужчин 17:19
АвтоВАЗ рассказал о преимуществах двигателя Renault над Lada 17:12
В Казани мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом 17:05
В Петербурге появился сервис по борьбе с лжекоммунальщиками 17:04
Самый большой российский автомузей открылся в Москве 17:01
Geely представила обновленный кроссовер Atlas 16:56
Адвокаты бесплатно помогут пострадавшим от наводнения в Иркутской области 16:49
Грузия и Азербайджан обсудили инцидент на границе двух стран 16:48
Гран-при конкурса "Славянский базар в Витебске" присужден Адильхану Макину 16:38
В Петербурге алиментщик заплатил 230 тысяч рублей за водительские права 16:38
"Сбербанк" признали потерпевшим по делу бизнесмена Мазурова 16:35
Открыт новый род динозавров с утиным клювом 16:11
Открылась "горячая линия" для паломников к мощам святых Петра и Февронии 16:09
Под Воронежем ребенок погиб в карьере 16:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
15.07.2019 17:14
Рубрика: Экономика

Цена красивой жизни

Сколько денег надо россиянам для роскоши
Текст: Елена Березина
Для роскошной жизни российской семье из трех человек в среднем необходимо 965 тысяч рублей в месяц, показал опрос исследовательского холдинга "Ромир". Это немногим больше, чем в 2015 году, - 950 тысяч рублей.

Москвичи за четыре года свои запросы не изменили, им для красивой жизни нужно 1,4 миллиона рублей, а вот санктпетербуржцы запросы сократили вдвое - с 1,3 миллиона до 740 тысяч рублей. При этом почти половина опрошенных россиян смогла бы вести роскошную жизнь с ежемесячным доходом в 300-500 тысяч рублей.

Денежные запросы россиян  на "нормальную"  и на "роскошную" жизнь отличаются в двенадцать раз

Запросы на "нормальную" и "роскошную" жизнь отличаются в двенадцать раз - чтобы жить нормально, семье требуется 78 тысяч рублей в месяц, в 2015 году разрыв составлял 14 раз (тогда для "нормальной жизни" россияне просили 68 900 рублей в месяц).

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

"За четыре года произошло много разных событий - и политических, и экономических, но для подавляющего большинства россиян роскошная жизнь по-прежнему остается чем-то недостижимым. Поэтому и точные оценки стоимости роскошной жизни им определить нелегко. Однако тот факт, что среднее значение цены роскошной жизни в России почти не изменилось с момента последнего опроса, говорит о том, что наши соотечественники становятся более рациональными, а их финансовые оценки более приближенными к реальности", - отмечает президент исследовательского холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин.

В понятие роскошной жизни, по данным экспертов, большинство россиян вкладывает возможность путешествовать, дать детям хорошее образование, пользоваться услугами частной медицины, посещать рестораны, при необходимости менять автомобили и покупать недвижимость, не прибегая к заемным средствам. В общем, ни в чем себе не отказывать. Однако для того, чтобы вести настоящую Dolce Vita, какой ее показывают в фильмах типа "Волк с Уолл-стрит", указанных в опросе сумм точно не хватит.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Елена Березина
Экономика Финансы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД заявили о готовности РФ работать над отменой мер против Грузии
Суд над Вышинским перенесен: обвинение не хочет его выпускать
Россиянам готовят дополнительный выходной
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России