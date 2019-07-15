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15.07.2019 21:47
Рубрика: Общество

Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний

Текст: Ирина Невинная
В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Это революционная отечественная разработка на основе самых современных биоинформатических, генноинженерных технологий. Препарат адресно действует только на патологический клон клеток иммунной системы, в который входят клетки, являющиеся причиной аутоиммунного поражения, при этом значимо не угнетая общий иммунный фон", - подчеркнула министр.

Фото: iStock
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Препарат разработан в рамках научно-образовательного кластера направленного инновационного развития Минздрава коллективом ученых РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Исследования возглавили академик РАН Сергея Лукьянов и доктор биологических наук Дмитрий Чудаков. "Препарат уникальный, он не имеет аналогов в мире и обладает рядом серьезных преимуществ перед используемыми сегодня антицитокиновыми моноклональными антителами", - сообщила Скворцова. Препарат прошел все стадии доклинических исследований, в том числе, была проверена его безопасность и эффективность не только на мелких лабораторных животных, но и на обезьянах.

В отличие от применяемых лекарств, новое не только облегчает системную воспалительную реакцию (то есть приостанавливает развитие болезни), но устраняет первопричину заболевания на длительный срок. Ожидаемая частота применения нового препарата - 1 раз в 3-5 лет (сегодня лекарства необходимо применять еженедельно или ежемесячно).

Вероника Скворцова сообщила, что клинические испытания лекарства начнутся уже в нынешнем году.

"Лекарство станет спасением для миллионов людей, страдающих болезнью Бехтерева и псориатическим артритом (сегодня в мире нуждаются в таком лечении от 10 до 15 миллионов человек). Учеными РНИМУ имени Пирогова поданы заявки на патенты, в том числе на международные, закрепляющие приоритет Российской Федерации", - подчеркнула министр.

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