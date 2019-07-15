Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний

"Это революционная отечественная разработка на основе самых современных биоинформатических, генноинженерных технологий. Препарат адресно действует только на патологический клон клеток иммунной системы, в который входят клетки, являющиеся причиной аутоиммунного поражения, при этом значимо не угнетая общий иммунный фон", - подчеркнула министр.
Препарат разработан в рамках научно-образовательного кластера направленного инновационного развития Минздрава коллективом ученых РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Исследования возглавили академик РАН Сергея Лукьянов и доктор биологических наук Дмитрий Чудаков. "Препарат уникальный, он не имеет аналогов в мире и обладает рядом серьезных преимуществ перед используемыми сегодня антицитокиновыми моноклональными антителами", - сообщила Скворцова. Препарат прошел все стадии доклинических исследований, в том числе, была проверена его безопасность и эффективность не только на мелких лабораторных животных, но и на обезьянах.
В отличие от применяемых лекарств, новое не только облегчает системную воспалительную реакцию (то есть приостанавливает развитие болезни), но устраняет первопричину заболевания на длительный срок. Ожидаемая частота применения нового препарата - 1 раз в 3-5 лет (сегодня лекарства необходимо применять еженедельно или ежемесячно).
Вероника Скворцова сообщила, что клинические испытания лекарства начнутся уже в нынешнем году.
"Лекарство станет спасением для миллионов людей, страдающих болезнью Бехтерева и псориатическим артритом (сегодня в мире нуждаются в таком лечении от 10 до 15 миллионов человек). Учеными РНИМУ имени Пирогова поданы заявки на патенты, в том числе на международные, закрепляющие приоритет Российской Федерации", - подчеркнула министр.