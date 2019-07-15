Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний

В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Это революционная отечественная разработка на основе самых современных биоинформатических, генноинженерных технологий. Препарат адресно действует только на патологический клон клеток иммунной системы, в который входят клетки, являющиеся причиной аутоиммунного поражения, при этом значимо не угнетая общий иммунный фон", - подчеркнула министр.

Препарат разработан в рамках научно-образовательного кластера направленного инновационного развития Минздрава коллективом ученых РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Исследования возглавили академик РАН Сергея Лукьянов и доктор биологических наук Дмитрий Чудаков. "Препарат уникальный, он не имеет аналогов в мире и обладает рядом серьезных преимуществ перед используемыми сегодня антицитокиновыми моноклональными антителами", - сообщила Скворцова. Препарат прошел все стадии доклинических исследований, в том числе, была проверена его безопасность и эффективность не только на мелких лабораторных животных, но и на обезьянах.

В отличие от применяемых лекарств, новое не только облегчает системную воспалительную реакцию (то есть приостанавливает развитие болезни), но устраняет первопричину заболевания на длительный срок. Ожидаемая частота применения нового препарата - 1 раз в 3-5 лет (сегодня лекарства необходимо применять еженедельно или ежемесячно).

Вероника Скворцова сообщила, что клинические испытания лекарства начнутся уже в нынешнем году.

"Лекарство станет спасением для миллионов людей, страдающих болезнью Бехтерева и псориатическим артритом (сегодня в мире нуждаются в таком лечении от 10 до 15 миллионов человек). Учеными РНИМУ имени Пирогова поданы заявки на патенты, в том числе на международные, закрепляющие приоритет Российской Федерации", - подчеркнула министр.