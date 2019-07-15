"Славянский базар в Витебске" не спешит расставаться с друзьями

Прощание с праздничным хороводом XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" будет традиционно торжественным, но не одномоментным, утешают гостей форума его организаторы.

Правда, именно 15 июля и разрешится интрига конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". Все 16 участников международного марафона уже выступили, баллы проставлены. По итогам двух дней, констатирует БЕЛТА, с отрывом лидирует певец из Казахстана Адильхан Макин с 89 баллами. Зрителей и жюри покорило, в частности, и его исполнение песни Игоря Николаева "Озеро надежды".

Однако однозначно утверждать, кому достанется Гран-при конкурса и как распределятся остальные премии, музыкальные эксперты пока не берутся - последнее слово, как всегда, за судьями. Но ждать остается недолго. Церемония награждения состоится уже днем в пресс-центре форума, а вечером на гала-концерте закрытия в летнем амфитеатре победитель выйдет на одну сцену вместе со звездным составом фестиваля: Вячеславом Добрыниным, Тамарой Гвердцители, Надеждой Кадышевой, Александром Маршалом, Сосо Павлиашвили, Ириной Дорофеевой. Кстати, свой подарок нынешнему триумфу фестивального искусства, как уже сообщал "СОЮЗ", приготовила и София Ротару. Она представит премьеру песни, которую написала специально для "Славянского базара".

Концерты в этот день, напоминает агентство, пройдут и на других площадках: в летнем амфитеатре будут кипеть итальянские музыкальные страсти - любимые мотивы в программе Viva, Italia напомнят In-Grid, Pupo, Savage, Риккардо Фольи, Антонио Мадджо. А в концертном зале "Витебск" 15-летие коллектива отметит группа "Сурганова и оркестр".

Театралов ждет встреча с давними друзьями форума - московским Театром на Юго-Западе, который устроит трагифарс под названием "Баба Шанель" на сцене академического театра. А в Свято-Успенском кафедральном соборе участники праздника хоровой музыки "Славянский благовест" тоже соберутся на гала-концерт.

Зазывает гостей на площади Победы и российский ансамбль народных инструментов "Метелица", мотивы которых чуть позже сменят вокально-танцевальное шоу, выступление российской группы Outback и танцевальный нон-стоп от известных MC и DJ с участием Егора Канна, Никиты Фоминых.

Услышать инструментальное многоголосье можно будет и в областной филармонии, где свою программу представит популярный "Терем-квартет", а в качестве специального гостя приглашен октет балалаек "Витебские виртуозы".

Не спешит прощаться со зрителями и "Кукольный квартал" в белорусском театре "Лялька". Здесь еще два дня будут демонстрировать хеппенинг для детей и взрослых "Приручить дракона", посвятят Марку Шагалу реминисценции "Мастак. Вяртанне ў Віцебск", а во вторник устроят музыкальный урок-спектакль "Детский альбом" Чайковского.

И это еще не весь перечень мероприятий, которые смогут покорить зрителей после официального закрытия "Славянского базара". 16 июля предстоит еще одна театральная встреча - комедию "Даешь Шекспира" покажет московский Театр на Юго-Западе, а комедию-маскарад "Клинический случай" - театральное агентство "Арт-Партнер XXI".

Словом, еще два дня греметь музыке и аплодисментам под куполом летнего амфитеатра. Во вторник, 16 июля, концерт ко дню рождения готовит Виктор Королев вместе со звездами шансона, а в среду по доброй традиции бал будет править рок - в Витебске ожидают группу "Кипелов".